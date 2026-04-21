SIN LUZ hasta por 12 horas en Lima y Callao el 22 de abril: Distritos afectados con el corte del servicio

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿En qué distritos de Lima y el Callao no habrá luz? Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión del servicio eléctrico programado para el 22 de abril, según el último comunicado de Pluz Energía Perú.

Corte de luz el 22 de abril: ¿Por qué será la suspensión?

La compañía eléctrica anunció que ejecutará un nuevo corte de luz en varios distritos de Lima y el Callao este miércoles debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica para optimizar el sistema y reducir posibles fallas en el suministro.

En ese marco, recomendó a sus usuarios organizar su día y tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares en los horarios establecidos en su cronograma.

Lista de distritos de Lima y Callao sin electricidad

La restricción del servicio se aplicará desde las 8:00 a.m. en sectores específicos de la capital. A continuación los distritos afectados el 22 de abril:

En Lima Cercado

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Jr. José Celendón cdra. 7.

Sin luz en Jesús María

Desde las 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. en Urb. Los Patricios, Av. Brasil cdra. 24, Jr. Diego de Almagro cdra. 1.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en Aso. Complejo Pecuario industrial El Valle Anexo 22 Mz. PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32, PP33.

En Puente Piedra

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Asoc. El Dorado, Av. Alberto Anaya Mz. C, C2, Av. Junín Mz. A, C1, Av. Paraíso Mz. B, B1, Av. Rosendo Sandoval cdras. 1, 5, Mz. A, B, B1, C, C1, C2, calle 2 Mz. C, C1, C2, D, E, E1, E2, calle Áncash Mz. E, E1, C1, D, calle Santa Catalina Mz. B, pasaje Fernandez Mz. E, E1, pasaje Primavera Mz. A, pasaje San Alejandro Mz. A.

En Independencia

Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en Urb. Tahuantinsuyo calle Antisuyo cdras. 4, 5, Av. Sacsayhuamán cdra. 3, calle Colquepata cdra. 3, Jr. Quiquijana cdra. 3, Av. Ollantaytambo cdra. 3, A.H. 6 de Mayo Mz. A.

En Pueblo Libre

Desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. en Av. Brasil cdras. 26, 27, calle Cabo Gutarra cdra. 1, calle Coronel Odriozola cdra. 1.

San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Urb. Santa Luzmila Mz. S.

En Supe

Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.: Cliente PM0485 (S: 3320594).

Otras zonas afectadas por corte de luz

Asimismo, la empresa precisó que habrá corte de luz el miércoles, en distritos como Ventanilla, El Agustino y en el Callao, en las zonas precisadas en la imagen:

Zonas sin luz el 22 de abril.

Es así como se dio a conocer los distritos que se verán afectados con el corte de luz el miércoles 22 de abril en Lima y el Callao. Verifica si tu zona está en la lista y toma tus precauciones.