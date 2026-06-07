Cobradora de bus aprovechó el tráfico para votar en segunda vuelta electoral: "Cumplió con su deber cívico"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Cobradora de bus se vuelve viral en la segunda vuelta de Elecciones 2026 tras no dudar en aprovechar el tráfico para bajar del vehículo de transporte público e ir a su local de votación ubicado en el distrito de Los Olivos con el fin de cumplir con su deber ciudadano.

Cobradora aprovechó el tráfico para ir a su centro de votación

Miles de ciudadanos, a nivel nacional, se dirigen desde muy temprano a sus respecitvos locales de votación para participar de la segunda vuelta electoral donde se elegirá al próximo presidente del Perú. En el marco de esta jornada ejecutada este domingo 7 de junio, la reportera de Exitosa logró captar una inesperada escena, que se volvió viral rápidamente y generó cientos de reacciones.

Al acercarse a una mesa de sufragio en el colegio Enrique Milla Ochoa, ubicado en el distrito de Los Olivos, se percató de la presencia de una cobradora de bus de transporte público que emitió su voto, pero lo que sorprendió a los seguidores fue escucharla decir que logró sufragar tras aprovechar el tráfico para que el chofer pueda estacionar el vehículo cerca al paradero y ella pueda cumplir con su deber cívico.

"(¿Dónde dejó el bus?) Cerca a mi paradero. Estoy con la hora, disculpe. Aproveché el tráfico y me he venido corriendo como 10 cuadras", expresó la cobradora de la empresa de transportes 'Sol de Oro', entre risas, ante las cámaras de Exitosa.

Cobradora de bus se vuelve viral en segunda vuelta 2026

Tras sus declaraciones, la cobradora de bus de transporte público, con la misma rapidez que ingresó al centro educativo, salió presurosa para volver al vehículo y que el chofer no la deje para continuar con su ruta habitual. Sin duda, esta escena en el marco de los comicios de este domingo, demuestra que "no hay excusas para ir a votar" y elegir al próximo mandatario del país.

Reacciones al video viral de cobradora en Elecciones 2026

Esta escena se volvió viral rápidamente en las redes sociales y sacó más de una sonrisa en esta jornada electoral que mantiene a la expectativa. Cientos de seguidores no dudaron en reaccionar y dejar sus más hilarantes comentarios sobre la acción de la cobradora, quien no dudó en bajar del bus aprovechando el tráfico para ir a votar.

"Cumplió con su deber cívico", "¿Voto responsable?", "¿y qué pasó con los pasajeros?", "Perú y sus escenas más sorprendentes en estas elecciones", "jajaja, todos tienen derecho a votar", "no hay excusas para sufragar, ¡vamos!", fueron algunas de las reacciones a la escena captada por Exitosa.

Es así como en el marco de la segunda vuelta electoral 2026 ejecutada este domingo 7 de junio en Perú, una cobradora de bus de la E.T. 'Sol de Oro' se volvió viral tras dejar su puesto temporalmente en pleno viaje por el distrito de Los Olivos para dirigirse a su centro de votación y votar por el candidato que considere adecuado para ser el próximo presidente del país. Esta insólita escena se viralizó rápidamente en redes sociales y causó gran sorpresa.