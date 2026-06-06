ONPE aclara video sobre supuesto traslado irregular de material electoral sin resguardo

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un video difundido en redes sociales encendió la polémica al mostrar a un grupo de personas trasladando cajas con supuesto material electoral en un vehículo particular y sin resguardo policial.

La grabación, que rápidamente se viralizó, generó alarma en plena víspera de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) salió al frente para desmentir la información y aclarar que las imágenes fueron sacadas de contexto y no corresponden a la jornada previa a este domingo 7 de junio.

La aclaración oficial

En un comunicado, la ONPE precisó que el video corresponde a un proceso anterior y que lo que se observa es parte del repliegue del material electoral , es decir, el retorno de las cajas una vez concluido el escrutinio.

"Es falso que la ONPE haya trasladado material electoral sin resguardo policial para la SEP 2026", enfatizó la entidad, recordando que el despliegue actual se realizó con acompañamiento de las fuerzas del orden y bajo estrictos protocolos de seguridad.

La institución detalló que en Lima Metropolitana y Callao se movilizaron más de 200 unidades de transporte, todas con custodia policial y militar, garantizando que el material llegara a los locales de votación sin incidentes.

#ONPEChequea 🔎 | Es FALSO que la ONPE haya trasladado material electoral sin resguardo policial a un local en Comas para la Segunda Elección Presidencial 2026, como se pretende hacer creer con un video sacado de contexto que circula en redes sociales. 🧵 pic.twitter.com/UcB2vnCV9e — ONPE (@ONPE_oficial) June 7, 2026

Desconfianza tras la primera vuelta

El video viral refleja la desconfianza que aún persiste en sectores de la ciudadanía. Durante la primera vuelta se registraron incidentes como la instalación tardía de mesas y la pérdida de actas, lo que alimentó narrativas de sospecha frente al sistema electoral.

Estos episodios dejaron una huella en la percepción pública y explican por qué cualquier imagen relacionada con el material electoral genera inquietud. El propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, admitió que esta percepción hacia el sistema electoral se agravó tras los comicios del 12 de abril.

Compromiso de seguridad

Días atrás, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, aseguró que las Fuerzas Armadas desplegarían entre 45 mil y 48 mil efectivos para acompañar a la ONPE en el traslado y custodia del material electoral hacia el interior del país.

El anuncio buscó reforzar la confianza ciudadana y blindar la segunda vuelta frente a cualquier intento de cuestionamiento. Flores subrayó que el resguardo no solo se daría en el transporte, sino también en los locales de votación, con presencia militar y policial durante toda la jornada.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Defensa, Amadeo Flores, aseguró que se encuentra garantizado el traslado del material electoral hacia distintas regiones del país de cara a la segunda vuelta. "Las Fuerzas Armadas van a continuar brindando soporte a la ONPE", señaló.



📻... pic.twitter.com/HnYNoQ8zMz — Exitosa Noticias (@exitosape) May 29, 2026

La aclaración de la ONPE busca frenar la propagación de desinformación en un contexto electoral sensible. El video, sacado de contexto, se suma a una serie de rumores que circulan en redes y que ponen a prueba la credibilidad institucional.

Con el compromiso de las Fuerzas Armadas y la PNP en el resguardo del material, la entidad electoral intenta garantizar que la jornada del 7 de junio se desarrolle con seguridad y transparencia. La desconfianza ciudadana, alimentada por los incidentes de la primera vuelta, sigue siendo un reto, pero la respuesta oficial apunta a blindar el proceso y asegurar que cada voto sea respetado.