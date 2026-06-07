Precio del dólar en Perú HOY, 7 de junio: Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio este domingo

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una vez iniciada la jornada electoral, saber el precio del dolár en Perú es de vital importancia para optar por cambiar este tipo de moneda para alguna inversión o concretar alguna actividad económica. Dadas estas razones, te daremos a conocer la cotización del cambio en el día de elecciones este domingo 7 de junio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 7 de junio?

El país acaba de comenzar una fecha de elecciones que forma parte de un segunda vuelta 2026 en el que se elegirá al próximo presidente del Perú. Teniendo en cuenta el contexto a nivel nacional, para la población es importante conocer el comportamiento y valor del dólar en el mercado cambiario peruano.

Conociendo el valor actual de la divisa estadounidense en el país brinda las herramientas en la toma de decisión con respecto a las finanzas, de una manera informada que busca proteger el poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado. Además, es un aspecto de vital importancia para cualquier usuario que quier cuidar su dinero.

Contemplando esas características, para impedir pérdidas o variaciones en la economía, es necesario dar a conocer la información que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) da a conocer en su portal digital oficial sobre la cotización en el tipo de cambio para la compra y venta del dólar este domingo 7 de junio.

Tipo de cambio del día

Estos datos precisados en la gráfica evidencian una regulación en ambos valores, en comparación a los dos últimos días viernes 5 y sábado 6 de junio. Momentos en el que el dólar presentaba los siguientes precios en compra y venta:

Cotización del dólar el viernes 5 de junio: Compra a S/3.412 - Venta a S/3.418.

Cotización del dólar el sábado 6 de junio: Compra a S/3.442 - Venta a S/3.443.

¿A cuánto cerró el dólar los días anteriores?

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó en su portal web que el dólar cerró el viernes 5 de junio en S/3,4740, por encima de su cotización de apertura de S/3,4350. En tanto, el tipo de cambio interbancario finalizó con un promedio de S/3,4548, tras fluctuar entre un mínimo de S/3,4400 y un máximo de S/3,4750 durante la jornada.

En conclusión, el precio del dólar en el Perú cerró con un comportamiento estable y controlado. Dichos aspectos indicarían que el mercado cambiario mantiene una tendencia moderada, sin señales de fluctuaciones importantes en el corto plazo.