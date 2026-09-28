11 años buscando justicia: la historia de 'Dulce', menor diagnosticada con VIH tras atención en el Cayetano Heredia

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A 11 años de lo ocurrido, la familia de 'Dulce' continúa buscando justicia. Según denuncia su madre, la menor contrajo VIH, aparentemente, tras recibir atención en el Hospital Cayetano Heredia. El caso se encuentra en evaluación del Poder Judicial; sin embargo, la madre cuestiona que se haya solicitado un peritaje cuyo costo supera los S/ 15 mil.

Denuncian que menor contrajo VIH en Cayetano Heredia

El paso del tiempo no ha cerrado el caso para la familia de la pequeña 'Dulce'. 11 años después de lo ocurrido, su madre continúa solicitando que se esclarezcan las circunstancias en las que su hija adquirió el VIH y que se determinen las responsabilidades que correspondan.

Según reveló ante las cámaras de Exitosa, descubrieron que la menor contrajo el virus cuando la llevaron por primera vez al Hospital del Niño porque tuvo una convulsión y le indicaron que debía ser operada. Al realizarse todos los exámenes correspondientes para esa intervención médica, la jefa de infectología le dio la lamentable noticia de que 'Dulce' tenía VIH.

"Es algo muy doloroso porque mi hija solo tenía hidrocefalia y convulsiones, pero el VIH nunca. Solo tenía dos añitos cuando me dijeron eso que tenía el VIH", expresó la progenitora de la menor.

Familia espera una respuesta después de 11 años

La madre denuncia que el contagio habría ocurrido en agosto del 2013 cuando la menor nació en el Hospital Cayetano Heredia. Según su declaración, pese a llevar un embarazo sano, la pequeña al nacer fue diagnosticada con meningitis y a los dos meses de nacida le dicen que tiene hidrocefalia.

Al desarrollar infecciones, debía volver una y otra vez al Cayetano Heredia hasta el punto de recibir 17 operaciones en la cabeza y tres transfusiones de sangre. A los dos años de edad, en el Hospital del Niño, le diagnosticaron el VIH a la niña.

"Son 11 años que estoy viviendo esta pesadilla con mi hija, no he encontrado justicia", indicó entre lágrimas la madre de la menor ante las cámaras de Exitosa.

Madre de 'Dulce' cuestiona peritaje que supera los S/15 mil

El caso se encuentra actualmente en evaluación del Poder Judicial, donde se deben analizar las pruebas y elementos técnicos necesarios para establecer qué ocurrió. Sin embargo, la madre cuestionó que el proceso judicial requiera un peritaje cuyo costo supera los S/ 15 mil.

"Encima la jueza está que me pide un peritaje de S/ 15 mil, encima que el daño que le han hecho a mi hija, no es justo que pague ese peritaje. No encuentro justicia y ningún apoyo", indicó. La familia considera que el elevado costo del estudio puede convertirse en una barrera para avanzar con el proceso, por lo que hace un llamado a las autoridades competentes para encontrar justicia.

"Al ministro de Salud, de la Mujer, a la presidenta Keiko Fujimori, ella es madre, no sabe la pesadilla que estoy viviendo con mi hija, que tan chiquita, una niña inocente tomando retrovirales, no es justo", exclamó.

Mientras el proceso sigue en evaluación, la familia de 'Dulce' mantiene su pedido de justicia. Para su madre, el principal objetivo es que después de más de una década se pueda esclarecer lo ocurrido: su pequeña contrajo VIH, según denuncia, tras ser atendida en el hospital Cayetano Heredia.