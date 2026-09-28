Suheyn Cipriani elogia a César Vega por superar sus problemas con el alcohol: "Me enorgullece"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suheyn Cipriani no tuvo reparos en elogiar a César Vega, pese a que actualmente no mantienen comunicación. La modelo contó que el salsero logró superar sus problemas con el alcohol y ahora está presente en la vida de su hija.

Suheyn Cipriani 'echa flores' a César Vega

Suheyn Cipriani aprovechó el podcast Q' Bochinche para hablar de su ex, César Vega. Ahí confesó que, más allá de los fuertes baches que les tocó vivir, no se arrepiente de su pasada historia de amor con el salsero.

"Jamás me arrepentiría de la relación con el papá de mi hija porque me dio lo más maravilloso que es mi hija", expresó la modelo.

Suheyn también consideró que la llegada de su pequeña habría generado un cambio importante en la vida de César Vega, quien, según contó, enfrentaba un fuerte problema con el alcohol.

"Creo que gracias a ella también hubo un cambio grande en la vida de su papá, ya que se rehabilitó del alcohol porque él tenía un problema fuerte de alcoholismo", señaló.

La modelo aseguró que actualmente se siente feliz al saber que el cantante dejó atrás esa etapa. "Me siento muy feliz de decir que él ya no está en esos pasos, que es una persona rehabilitada y cumple muy bien con su rol como padre", agregó.

César Vega es un padre presente, según Suheyn

Lejos de lanzar alguna crítica contra su expareja, Suheyn Cipriano resaltó que esta vez quería reconocer públicamente el esfuerzo de César Vega.

"Yo soy muy sincera, cuando tengo que chancar a alguien, lo he hecho. Pero lo del papá de mi hija sí me enorgullece contarlo", afirmó.

Según la modelo, el salsero no habría hablado públicamente sobre su proceso de rehabilitación. Sin embargo, ella sostuvo que actualmente cumple de manera adecuada sus funciones como padre y que es muy presente con su hija.

"Él se encuentra rehabilitado y cumple muy bien sus funciones como padre. Es un papá muy presente para mi hija", manifestó.

Aunque actualmente no conversa directamente con César Vega, Suheyn Cipriani explicó que tiene información sobre su situación a través de personas cercanas y del entorno que ambos comparten.

"Yo he vivido con él cuando era alcohólico, entonces yo sé que no cumplía con sus labores. Obviamente estamos en el mismo medio, la gente habla, amigos en común me han contado que él ya no bebe", contó.

Además, recordó que durante una de sus estadías en Tailandia recibió documentación relacionada con el proceso que llevaba el padre de su hija.

"La primera vez que yo me fui a Tailandia, ellos me hicieron un documento en el cual certificaba que él asistía a Alcohólicos Anónimos. Yo hablo con la mamá (de César Vega) y ahí se dan todas las coordinaciones", explicó.

Así, Suheyn Cipriani aseguró sentirse orgullosa de César Vega por superar sus problemas con el alcohol y destacó que actualmente es un padre presente y cumple con sus funciones.