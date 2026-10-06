'V' de BTS emociona a 'ARMYs' con frase peruana a un día del primer concierto en Lima: "¿Qué fue?, causa"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La agrupación surcoreana BTS ya se encuentra en el Perú para brindar tres conciertos en el estadio San Marcos y apenas pisaron suelo nacional generaron gran furor en sus fanáticas peruanas. Ahora, uno de sus integrantes llamado 'V' ha sorprendido a las Armys con una frase bien peruana.

'V' de BTS más peruano que nunca sorprende a fans

El artista asiático recurrió a sus redes sociales oficiales para compartir un carrete de fotografías tras su paso por Colombia, previo a su llegada a nuestro país en el que como un peruano escribió una expresión nacional que ya generó diversas reacciones. "¿Qué fue?, causa", se lee en la descripción del post de su cuenta de Instagram.

La publicación del miembro del famoso grupo de K-pop, cuyo nombre verdadero es KIm Tae-hyung, fue realizada tan solo un día después de su arribo a nuestro país y a tan solo horas de brindar su primer recital junto a sus amigos Jimin, Suga, RM, Jungkook, Jin y J-Hope.

De manera inmediata, la peculiar expresión generó diversas reacciones entre sus seguidores que celebraron el gesto del cantante de BTS hacia el público peruano que esperó años por verlo a él y al resto de la banda oriunda de Corea del Sur.

Al cierre de esta nota se constató que la publicación de 'V' superó los 2 millones de "me gusta" y más de 354 mil reposteos evidenciando que el frenesí por el popular grupo de K-pop se encuentra a tope.

BTS arribó a territorio peruano y ARMYs exhortan al respeto

La espera de miles de fanáticos peruanos de BTS culminó el último lunes, 5 de octubre, luego de que la afamada agrupación surcoreana arribara al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para ofrecer tres concierto históricos en el estadio San Marcos los días miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre como parte de su gira mundial 'Arirang'.

Cabe señalar que, previamente a que pisen lleguen a territorio nacional, las ARMYs peruanas solicitaron de manera explícita a la comunidad de seguidores, medios de comunicación y creadores de contenido evitar conductas que faciliten el seguimiento de los artistas durante su estadía en la capital peruana.

Solo un día después de haber arribado a suelo peruano, 'V', integrante de BTS, sorprendió a las 'ARMYs' al recurrir a sus redes sociales oficiales para emitir una frase bien peruana. "¿Qué fue?, causa", escribió en su cuenta oficial de Instagram junto a un carrete de fotografías tras su paso por Colombia.