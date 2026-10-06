JP presenta dictamen en minoría para rechazar la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El partido político Juntos por el Perú (JP), a través de sus integrantes en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, presentó un dictamen en minoría que recomienda la desaprobación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Juntos por el Perú presenta dictamen

Dicho dictamen en minoría, expresa su discrepancia con el texto sustitutorio aprobado por mayoría el 1 de octubre. Los firmantes sostienen que la iniciativa presenta insuficiencias en la delimitación y justificación de las facultades solicitadas, por lo que consideran preferible tramitar las reformas mediante proyectos de ley específicos.

La propuesta original del Ejecutivo solicitaba facultades por 120 días calendario, distribuidas en ocho materias y 66 numerales. Entre ellas figuraban seguridad ciudadana, micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, régimen tributario, reforma del Estado, vivienda y saneamiento.

Dictamen en minoría pide archivar proyecto que delega facultades legislativas

Según el dictamen en minoría, lo firmaron cinco integrantes del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú, miembros de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados:

Giannina Iris Avendaño Vilca

Jessica Sadith Pérez Quispe

Analí Márquez Huanca

Graciela Chipana Condori

Oswar Elbis Cahuaza Mitivire

Los cinco votaron en contra del texto sustitutorio aprobado por mayoría y respaldaron la recomendación de no aprobar el proyecto y enviarlo al archivo.

No obstante, los autores del dictamen reconocen la gravedad de la inseguridad y la emergencia climática. El documento cita cifras del INEI que señalan que la victimización por extorsión en el ámbito urbano nacional aumentó de 0,9 a 1,3 por cada cien habitantes de 15 años a más. Asimismo, recuerda que el Decreto Supremo 124-2026-PCM declaró el estado de emergencia en 893 distritos por peligro inminente ante precipitaciones intensas asociadas al fenómeno El Niño.

En ese sentido, advierten que la urgencia no exime al Estado de respetar los límites constitucionales, la protección de los derechos fundamentales y la precisión de las materias delegadas.

También señalan que existen instrumentos legales vigentes para atender emergencias y ejecutar obras, por lo que consideran necesario identificar qué modificaciones adicionales se requieren.

Finalmente, el dictamen de Juntos por el Perú propone atender las necesidades prioritarias mediante proyectos legislativos concretos y procedimientos de urgencia, con debate y votación en ambas cámaras. La recomendación de archivo no modifica ni deroga normas vigentes, sino que mantiene la competencia del Congreso para legislar sobre las materias comprendidas en la propuesta.