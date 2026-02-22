San Miguel: Presuntos sicarios acribillan a hombre con más de 20 disparos tras intensa persecución

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una balacera registrada la madrugada de este domingo 22 de febrero dejó un hombre fallecido en la cuadra 23 de la avenida Libertad en San Miguel. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 a.m., cuando un automóvil blanco, en el que se encontraba la victima, fue interceptado por un vehículo negro desde el cual dispararon repetidamente. Vecinos indicaron que la víctima aún pidió ayuda antes de perder la vida, mientras el auto sin control terminó empotrado contra un poste de alumbrado público.

La Policía Nacional del Perú (PNP) halló en la escena 13 casquillos de bala, y el vehículo de la víctima presentaba más de ocho impactos de proyectil en la carrocería y las lunas. Peritos confirmaron que la víctima sufrió al menos siete heridas mortales. Entre sus pertenencias se encontraron varios documentos de indentidad y dinero en efectivo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido.

Investigación y antecedentes

El automóvil en el que viajaba la víctima había sido reportado como robado en enero y recuperado días después. La investigación preliminar apunta a un ajuste de cuentas vinculado al sicariato, aunque las autoridades continúan recabando testimonios y revisando imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. La Municipalidad de San Miguel cuenta con registros adicionales que podrían ayudar a reconstruir la ruta de escape de los atacantes, quienes huyeron con dirección hacia el Callao.

El Ministerio Público y la Fiscalía llegaron al lugar para levantar el cadáver y coordinar las pericias necesarias. Las autoridades mantienen acordonada la zona para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar con precisión la identidad de los responsables. Hasta el momento, la PNP no ha difundido oficialmente la identidad de la víctima, pero se trata de un hombre de 33 años identificado por fuentes policiales como Daniel Gian Piero Mayorga Solari.

Los vecinos del sector han manifestado preocupación ante la frecuencia de balaceras en la avenida Libertad, aunque en ocasiones anteriores los enfrentamientos solo habían dejado heridos. La presencia de cámaras de seguridad permitirá a las autoridades avanzar en la investigación y esclarecer el móvil de este crimen que ha sacudido la tranquilidad de San Miguel.

Los vecinos aseguran que los enfrentamientos armados han generado miedo en la comunidad, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando muchas personas salen a trabajar o trasladan a sus hijos a los colegios cercanos. La constante presencia de autos sospechosos y disparos ha obligado a algunos comerciantes a cerrar más temprano, mientras la PNP refuerza la vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes.