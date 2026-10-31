Pareja de adultos mayores se casó por la Iglesia tras 80 años de relación: tienen 103 y 91 años

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El amor no entiende de edades ni de calendarios. Una pareja de adultos mayores protagonizó una conmovedora historia en Brasil al cumplir uno de los sueños que había esperado durante gran parte de su vida: casarse por la Iglesia después de compartir aproximadamente ocho décadas juntos. Los protagonistas tienen 103 y 91 años, respectivamente.

El amor no tiene fecha de caducidad

Se trata de Josefa Morais y Antônio Vidal, quienes decidieron dar este importante paso en una etapa avanzada de sus vidas. La ceremonia religiosa se realizó el pasado 13 de octubre en una parroquia de la zona rural de Sertânia, ubicada en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, donde estuvieron acompañados por sus seres queridos.

La celebración estuvo a cargo del sacerdote Gilvan Manuel, perteneciente a la parroquia Nossa Senhora da Conceição. Según explicó el religioso, ambos adultos mayores llevaban aproximadamente un año manifestando su deseo de recibir el sacramento del matrimonio. De esta manera, pudieron concretar una ilusión que, pese al paso del tiempo, permanecía intacta.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió durante el intercambio de alianzas. Sentados uno junto al otro, Josefa y Antônio levantaron sus anillos y no pudieron contener las lágrimas mientras recibían la bendición final. La emoción de ambos reflejó el significado especial que tenía aquella ceremonia, después de tantos años compartiendo sus vidas.

La historia no tardó en trascender las fronteras de Brasil. El propio sacerdote compartió un video de la celebración en sus redes sociales, donde las imágenes despertaron el interés de miles de internautas. La publicación superó las 35.000 reproducciones y acumuló cientos de comentarios de personas conmovidas por la historia de los recién casados.

Reacción en redes sociales

Los usuarios destacaron el cariño, la complicidad y el compañerismo que Josefa y Antônio han mantenido durante décadas. Aunque llevaban cerca de 80 años juntos, ambos todavía tenían pendiente cumplir este anhelo frente al altar.

"Que Dios bendiga siempre a esta pareja", "¡Qué cosa tan hermosa, Jesús!", "¡Alabado sea Jesús! Que bendiga a toda la familia", "Solo faltaba la bendición de Dios para el matrimonio. ¡Qué hermoso! ¡Que Dios siga bendiciendo abundantemente a la pareja!", "¡Qué lindo! El amor supera las barreras del tiempo, el amor es hermoso", "¡Ah, qué amor! Muy hermoso".

Es así que, la historia de Josefa y Antônio demuestra que el amor, la complicidad y los sueños no tienen fecha de vencimiento. Después de ocho décadas compartiendo sus vidas, ambos encontraron la oportunidad de cumplir una ilusión que permanecía pendiente. Su boda se convirtió en un emotivo recordatorio de que nunca es tarde para celebrar el amor.