Contraloría advierte que materiales educativos por más de un millón de soles están abandonados en Madre de Dios

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República detectó que un lote de materiales educativos y otros bienes, valorizados en la suma exacta de S/1.175.851,53, permanece inmovilizado dentro del almacén general de la Dirección Regional de Educación (DRE) ubicada en la región de Madre de Dios.

Durante una evaluación ejecutada entre el 9 y el 14 de septiembre, el organismo evidenció que estos bienes escolares no tienen de tarjetas de control visibles. Esta omisión logística limita el seguimiento individual de los productos, su identificación y la posterior distribución hacia las distintas áreas y escuelas regionales.

Inventario inmovilizado y falta de registros básicos

Entre los insumos hallados por el ente supervisor hay múltiples artículos escolares como archivadores, mochilas de lona, cuadernos, plumones para pizarra, papel bond, plastilina y pegamento silicona. Todos forman parte de las categorías de Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina, así como también del rubro de Mobiliario Educativo

Del monto calculado por los fiscalizadores, una suma equivalente a S/ 844 069.24 corresponde a estas tres categorías escolares. Sin embargo, los productos almacenados no cuentan con la información requerida que permita confirmar detalles como su denominación exacta, unidad de medida, cantidad ingresada, saldos existentes o sus fechas de movimiento.

Tras estos hallazgos, los auditores procedieron a interrogar al responsable de almacén. Lamentablemente, las respuestas obtenidas en el lugar demostraron una ausencia total de procedimientos que puedan garantizar la conservación de las cantidades y el cuidado del material guardado en dichas las instalaciones.

Riesgos a que el material se pueda perder

En el documento oficial de la Contraloría, precisó textualmente:

"se pudo evidenciar que, a la fecha, no se estarían realizando verificaciones periódicas ni se han implementado acciones que garanticen la conservación de las cantidades de los bienes almacenados". se menciona en la publicación del Estado.

Este escenario refleja un muy grave problema administrativo dentro de la gestión logística correspondiente. La entidad auditora advirtió sobre la situación:

"De esta manera, el hecho advertido limita el seguimiento y el control del stock de los materiales educativos y otros bienes, generándose el riesgo de pérdidas, sustracciones, deterioro o su uso inadecuado, al no contarse con tarjetas de control visible que permitan identificar y verificar sus movimientos y saldos", menciona textualmente la entidad.

No obstante, este informe de la Contraloría fue enviado al titular actual de la DRE Madre de Dios. El objetivo central de esta notificación oficial es exigir que se adopten las medidas correctivas urgentes para asegurar que estos recursos lleguen de manera oportuna a todos los estudiantes de la región.