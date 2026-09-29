Extraditan a ciudadano peruano-estadounidense acusado de millonario fraude y lavado de dinero

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las autoridades peruanas concretaron la extradición a Estados Unidos de Hugo Villanueva, ciudadano de 70 años con nacionalidad peruana y estadounidense, requerido por la justicia en Houston. Villanueva es sindicado como el artífice de un sofisticado esquema de fraude bancario y lavado de dinero que logró amasar 40 millones de dólares.

Según el expediente, los delitos se perpetraron entre 2016 y 2021, periodo en que el acusado y sus cómplices consiguieron decenas de préstamos bancarios de manera ilícita.

Para lograr el desembolso, la red criminal presentaba solicitudes crediticias respaldadas con información falsa, elaborando facturas apócrifas por venta de equipos, estados financieros adulterados y declaraciones de impuestos ficticias que aparentaban una sólida capacidad económica ante las entidades financieras.

Fuga, captura en Lima y traslado a Norteamérica

El cerco judicial sobre Villanueva se intensificó en el año 2023, momento en el que abandonó sorpresivamente el territorio estadounidense para evadir su arresto. Tras un seguimiento internacional, las autoridades ubicaron su paradero, concretando su detención en Lima durante noviembre de 2025.

El ciudadano permaneció bajo estricta custodia peruana hasta el 17 de septiembre, fecha en la que fue trasladado hacia Houston para su comparecencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció la vital cooperación del Gobierno del Perú durante las gestiones de detención y extradición, asegurando que el acusado quede a plena disposición del tribunal federal competente.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un ciudadano peruano estadounidense fue extraditado al país norteamericano tras ser acusado de liderar un millonario fraude bancario y lavado de dinero que asciende a al menos 40 millones de dólares. Su audiencia de detención está programada... pic.twitter.com/ZqrSVC2uXu — Exitosa Noticias (@exitosape) September 29, 2026

Cómplices condenados y severas penas en juego

Este caso no involucra únicamente al extraditado originario de Katy, Texas. La extensa investigación, ejecutada por el FBI, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y las oficinas de inspectores de la FHFA y la FDIC, ha logrado desbaratar al resto de la organización. Cómplices como Bun Khath y Jeremiah Almaguer ya confesaron su participación y recibieron condenas de 120 y 60 meses de prisión, respectivamente.

Otros implicados, como Jennifer Williams, William Mills, Jolson Wu y Kazem Younes, también aceptaron su responsabilidad penal. La fiscal federal adjunta Belinda Beek detalló que Villanueva podría recibir una pena máxima de hasta 30 años de prisión por fraude bancario y otros 20 años por lavado de dinero, además de cuantiosas multas. Su audiencia de detención está fijada para el 7 de octubre.

Así, la exitosa extradición de Villanueva demuestra la vital efectividad de la cooperación judicial internacional para desarticular redes delictivas de cuello blanco, impidiendo que los responsables de fraudes millonarios encuentren impunidad al huir de la justicia que los requiere.