¡Atención viajeros! El nuevo aeropuerto Jorge Chávez decomisará estos power banks sin devolución

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Aeropuerto Jorge Chávez está restringiendo el acceso de pasajeros que intenten viajar con baterías portátiles que superen la capacidad permitida. Esta medida genera que los equipos sean retenidos durante la revisión y los usuarios deban abandonarlos definitivamente en los controles de seguridad.

Lima Airport Partners (LAP), operador del terminal aéreo, alertó sobre un incremento de viajeros con 'power banks' no autorizados. La empresa, a través de la Agencia Andina, detalló que no almacena ni devuelve los artículos confiscados.

El Concesionario aeroportuario alertó sobre un incremento de pasajeros con dispositivos electrónicos.

Capacidades permitidas para el equipaje de mano

Las actuales normativas dependen de su capacidad en vatios-hora (Wh), dato visible en el empaque. Cualquier viajero puede trasladar equipos menores a 100 Wh dentro del equipaje de mano. No obstante, deben respetar el límite de dos baterías por persona y protegerlas para evitar posibles cortocircuitos.

Para aquellas baterías portátiles que registran una capacidad mayor, entre los 100 Wh y 160 Wh, el reglamento exige obtener una autorización previa de la aerolínea. El operador aconseja gestionar este requerimiento antes de acudir al aeropuerto, debido a que implica un trámite adicional.

Por otra parte, los aparatos de carga eléctrica que exceden el límite de 160 Wh están estrictamente prohibidos en cualquier vuelo de pasajeros. Asimismo, las reglas mencionan que ningún dispositivo de litio puede enviarse mediante el equipaje facturado o bodega, ya que su traslado debe ser en la cabina.

✈️ ¿Viajas con un power bank desde el Jorge Chávez? 🔋 Menos de 100 Wh, máximo 2 en equipaje de mano. Entre 100 y 160 Wh, requiere autorización de la aerolínea. Más de 160 Wh no está permitido. 👉 https://t.co/4jbxWTYu3H pic.twitter.com/S1s6bfp7xv — Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 1, 2026

Procedimiento y retención de equipos en controles

Durante las revisiones de rutina en el Aeropuerto Jorge Chávez, el personal de inspección identifica los artículos electrónicos que infringen los requisitos para el transporte aéreo. Si un power bank excede la capacidad límite el propietario quedará impedido de avanzar junto con su equipo hacia la zona de embarque.

Ante este escenario, el usuario tendrá que abandonar la batería portátil dentro de los recipientes o puntos habilitados. Esta drástica disposición de seguridad suele provocar múltiples contratiempos y demoras en las filas, especialmente cuando los viajeros descubren la prohibición de sus pertenencias recién en el momento del control físico.

La operadora Lima Airport Partners (LAP) aclaró enfáticamente que no almacena ni ejecuta la devolución de los objetos confiscados durante las inspecciones. En consecuencia, si un pasajero deja un cargador en los filtros de revisión, perderá el artículo definitivamente y no tendrá ninguna posibilidad de acudir posteriormente a las oficinas del aeropuerto para recuperarlo.