Corte de LUZ en Lima y Callao el 13 y 14 de julio: Consulta los distritos afectados y el horario de suspensión

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en Lima y Callao. Pluz Perú reveló qué distritos se verán afectados y en qué horarios se ejecutará la suspensión temporal del servicio eléctrico programado para el 13 y 14 de julio. ¿Tu zona está en la lista?

Sin servicio eléctrico en Lima y Callao: Motivo del corte

Lima y Callao se quedarán sin luz por determinadas horas. Pluz Perú precisó que la suspensión del servicio el 13 y 14 de julio responde a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutarán en diversos sectores con la finalidad de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

La empresa recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias, como mantener desconectados los equipos electrónicos durante la ejecución del corte de luz y evitar el uso de ascensores en las fechas del corte.

Distritos afectados por corte de luz el 13 de julio

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para el 13 y 14 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verána afectados este lunes:

Sin luz por horas en el Rímac

Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en P.J. Los Ángeles Av. Las Mercedes cdras. 1, 2, Av. Condorcanqui cdras. 4, 5, 6, calle José Santos Chocano cdra. 4, calle José Gabriel Condorcanqui cdras. 5, 6, calle José Olaya cdras. 4, 5, 6, calle Los Héroes cdras. 5, 6, calle Manco Cápac cdra. 1, Jr. Chiclayo cdra. 3, calle Francisco de Zela cdras. 2, 5, Jr. Los Andes cdra. 1, Jr. María Parado de Bellido cdra. 1, Jr. Mariano Melgar cdra. 5, pasaje Santa Rosa cdra. 2.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Nueva Vida zona C y Ampliación Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Agrup. Fam. Hijos de Juan Pablo II Mzs. A, B, Agrup. Fam. San Francisco de Asís Mz. F.

Corte de luz el 14 de julio: Zonas afectadas y horario

La suspensión temporal del suministro eléctrico se desarrollará también el martes 14 de julio en estos distritos, zonas y calles de la capital:

En San Antonio de Chaclla

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Asoc. Grupo La Bloquetera Sct. El Cercado Anx. 22 de Jicamarca Mzs. BQ1, BR, BRB, Agrup. Fam. Nueva Molina Mzs. A15, B9, B21, B22, B26, B27, B28, C7, C8, C9, Asoc. de Pos. Nuevo Renacer de Muruhuay Anx. 22 Mzs. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Asoc. El Olivar del Valle Anx. 22 Mzs. BQ2, BQ3, Asoc. de Pob. El Cercado Anx. 22 Mzs. BR, BRA, BRB, BS.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Sol de Carabayllo V Etapa Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I1, J, K.

En San Martín de Porres y Callao

Zonas sin electricidad de forma temporal el 14 de julio, según Pluz Perú.

En Los Olivos

Desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Las Palmeras Mz. P, Y, Jr. Amargon cdra. 40, Av. Calistemo Mz. V, cdras. 9, 10, Av. Las Palmeras cdras. 38, 39, 40, calle Las Fresas cdras. 9, 10, calle Los Helenios cdras. 8, 40, calle Tritoma cdras. 8, 9, 10, Jr. Guandu cdra. 39, Mz. P, Jr. Las Hiedras cdra. 8, Jr. Las Acacias cdra. 8, Jr. Amarantos cdra. 9.

En Carabayllo

Desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. Micaela Bastidas M C-L 4Curb. Torre Blanca, Urb. Torre Blanca.

El servicio eléctrico presentará interrupciones temporales en distintos puntos de Lima y Callao el 13 y 14 de julio, según la programación difundida por Pluz Energía. Si tu distrito se verá afectado, toma tus precauciones desde ya.