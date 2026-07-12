RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Dolor y luto

Jayden Adams: Esposa de futbolista sudafricano publica desgarradora carta tras su fallecimiento

Aqueela Chloe rompió el silencio con una emotivo mensaje dedicado a su esposo, el mediocampista Jayden Adams, quien murió semanas después del Mundial 2026.

La esposa envió conmovedor mensaje.
La esposa envió conmovedor mensaje. (Composición Exitosa)

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/07/2026

Síguenos en Google News Google News

La muerte de Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica y del club Mamelodi Sundowns, continúa generando gran impacto en la comunidad deportiva internacional. El futbolista, de apenas 25 años, perdió la vida en circunstancias que aún son materia de investigación en su país.

El cuerpo del deportista fue hallado en una vivienda situada en el barrio Schotschekloof, en Ciudad del Cabo. La Policía de la Provincia del Cabo Occidental lidera las diligencias para determinar las causas exactas del fallecimiento y evitar especulaciones sobre este suceso.

Un mensaje cargado de profundo sentimiento

Aqueelah Chloe Adendorf, pareja del deportista, utilizó sus redes sociales para expresar su dolor tras la repentina pérdida. En un mensaje cargado de pesar, la viuda recordó a Adams como el principal apoyo de su familia y un compañero de vida excepcional.

"No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", publicó.

Adendorf también agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas por parte de aficionados y colegas del fútbol. El mensaje destaca que, a pesar de la tragedia, el legado del jugador perdura en el corazón de quienes compartieron momentos significativos junto a él.

Triste noticia para el fútbol: Fallece exjugador emblema de Boca Juniors y mundialista con la selección argentina
Lee también

Triste noticia para el fútbol: Fallece exjugador emblema de Boca Juniors y mundialista con la selección argentina

Diversos clubes internacionales y organismos deportivos han expresado su solidaridad mediante comunicados oficiales. Estas instituciones reconocen la trayectoria del jugador sudafricano, destacando su compromiso, talento en la cancha y la huella positiva que dejó entre sus compañeros durante su breve pero intensa trayectoria.

Conmoción en el fútbol: Murió Jayden Adams, futbolista que disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica
Lee también

Conmoción en el fútbol: Murió Jayden Adams, futbolista que disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica

Impacto en el entorno deportivo global

El mediocampista fue una de las piezas clave en el equipo sudafricano durante la reciente Copa del Mundo. Su partida prematura ha dejado consternados a sus compañeros de profesión, quienes han enviado condolencias públicas a la familia del futbolista y su pequeña hija.

Según Noticias RCN, las autoridades han solicitado prudencia a la opinión pública mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes. El caso permanece bajo análisis técnico con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos en la residencia donde fue encontrado el cuerpo del deportista.

La carrera de Adams era considerada como una de las más prometedoras dentro del balompié sudafricano. Su desempeño en el torneo mundialista lo consolidó como un referente joven, provocando que diversos clubes y organismos internacionales se unieran al duelo por su inesperada partida.

Temas relacionados esposa fallecimiento Jayden Adams Mundial 2026 Sudáfrica

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA