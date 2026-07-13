La Libertad: Asesinan a balazos a presidente de club deportivo y detienen a 8 sospechosos

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 10 de julio, el presidente del club deportivo el Óvalo en La Libertad sufrió un atentado que terminó con su vida mientras observaba un partido de fútbol en un parque. La Policía de Chepén ha detenido a 8 sospechosos que habrían participado en el violento crimen.

Delincuentes dispararon a presidente del club deportivo

Tras vigilar el desarrollo de un partido de fútbol que se jugaba en el parque, aparecieron dos jóvenes en una moto, quienes acribillaron a Robert Becerra Alcalde por la espalda. Asimismo, para no evidenciar que el ataque era presuntamente premeditado, los delincuentes ejecutaron disparos al aire y se dieron a la fuga.

Al quedar herido de gravedad, el dirigente deportivo, Robert Becerra fue auxiliado por sus compañeros para luego ser movilizado de emergencia hasta el centro médico más cercano a su ubicación. Sin embargo, dadas la complicaciones de sus heridas, el especialista de turno en el hospital solo pudo certificar su fallecimiento.

Una vez confirmada la noticia de la muerte del presidente del club deportivo, las redes sociales del establecimiento se pronunciaron para dar las condolencias a la familia, en la que resaltan la labor y entrega de Robert Becerra.

"Con profundo pesar, el Club Defensor El Óvalo expresa sus más sinceras condolencias a la familia Becerra Alcalde por el sensible fallecimiento de nuestro presidente fundador, Robert Antoni Becerra Alcalde", menciona el comunicado en redes sociales.

Asesinan a balazos a presidente de club deportivo

Avances en las investigaciones del caso

Gracias a un operativo de inteligencia policial en La Libertad, la Policía Nacional del Perú logró la captura de ocho presuntos implicados en el crimen contra Robert Becerra Alcalde, presidente del club deportivo Defensor El Óvalo, quien fue acribillado en la provincia de Chepén el último viernes 10 de julio.

La madrugada del 12 de julio intervinieron a Junior Zamora Monson Vasquez en la cuadra 7 del jirón Ramón Castilla, quien ha sido identificado como el conductor implicado de la moto lineal utilizada durante el atentado.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En La Libertad, la Policía logró la captura de ocho presuntos implicados en el asesinato de Robert Becerra Alcalde.



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Hasta el momento, las autoridades de la región siguen realizando las diligencias correspondientes para tener más información de los sospechosos y se pueda ejecutar una condena por los delitos que han cometido.

Finalmente, el éxito del operativo ha podido recopilar mayor información para esclarecer las razones del atentado que dieron con la muerte del presidente de club deportivo en La Libertad y la detención de 8 sospechosos por el caso.