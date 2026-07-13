Mundial 2026: Esta es la millonaria cifra que la FIFA entregará al próximo campeón del mundo

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 ya entró en su momento más esperado. Solo quedan cuatro selecciones con vida y todas buscan quedarse con la copa, pero hay otro detalle que también genera curiosidad entre los hinchas: la millonaria cifra que recibirá el equipo que salga campeón.

FIFA repartirá millones en premios

Además de los goles y las grandes jugadas, el Mundial 2026 también viene dando que hablar por el dinero que mueve. Esta edición ya hizo historia con 48 selecciones, 104 partidos y la bolsa de premios más alta entregada por la FIFA.

Hablando de números, la FIFA tiró la casa por la ventana para este Mundial. La cosa va así: se repartirán 871 millones de dólares en total. Mientras más lejos llegó una selección, más plata se lleva, pero todos los equipos también tienen asegurado un monto por haber sido parte del torneo.

Cada selección que consiguió su boleto al Mundial se llevó 10 millones de dólares por participar. Encima, sumaron otros 2,5 millones para los gastos que tuvieron antes de arrancar el torneo.

El millonario premio del campeón

El que salga campeón no solo va a celebrar con la copa en alto, también se va a llevar un billetón: 50 millones de dólares como premio.

Aunque no levante la copa, el subcampeón también se llevará un billetón: 33 millones de dólares, pero con 17 millones menos que el ganador del Mundial.

La plata sigue repartida incluso para los que se queden cerca del título. El tercer puesto recibirá 29 millones de dólares, mientras que el cuarto se llevará 27 millones.

Aunque no todos llegaron hasta el final, igual hay premio para todos. Los que alcanzaron cuartos se llevan 19 millones de dólares; los que quedaron fuera en octavos, 15 millones; en dieciseisavos, 11 millones; y los que se despidieron en fase de grupos 9 millones.

Semifinales del Mundial 2026

Con la competencia llegando a su tramo final, estos son los duelos que definirán a los finalistas:

España vs. Francia: martes 14 de julio | 2.00 p. m. (hora peruana)

martes 14 de julio | Inglaterra vs. Argentina: miércoles 15 de julio | 2.00 p. m. (hora peruana)

miércoles 15 de julio | Para los hinchas peruanos, los partidazos se podrán ver por América TV. Además, DSports tendrá la transmisión para toda Sudamérica. Y si no tienes esos canales, normal, también podrás seguir los partidazos por Paramount+.

Así que el campeón del Mundial 2026 no solo se quedará con la copa y la gloria, también se llevará una millonaria cifra de 50 millones de dólares como parte de los 871 millones que se repartirán en el torneo.