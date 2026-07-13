Precio del dólar en Perú HOY, 13 de julio: ¿Cuál es el tipo de cambio para la compra y venta este lunes?

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar en Perú en la mañana de este lunes 13 de julio? Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta de esa divisa en el mercado paralelo y según el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Dólar hoy en Perú precio y tipo de cambio

Estar informado sobre el precio del dólar en Perú es clave para tomar decisiones financieras acertadas, especialmente en medio de la incertidumbre de los inversionistas y empresarios sobre el panorama político a pocas semanas del cambio de mando en la Presidencia del país, que se tiene previsto para el 28 de julio.

En ese marco, teniendo en cuenta que el valor de la moneda estadounidense impacta en la economía nacional, descubrir a tiempo cuál es su comportamiento y fluctuaciones de forma diaria te permitirá cuidar mejor tus finanzas, tu poder adquisitivo y evitar pérdidas.

Por ello, te revelamos cuál es el precio del dólar y el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este lunes 13 de julio, de acuerdo a los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat. Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados. A continuación la cotización de la divisa para hoy:

LUNES 13 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este sábado 11 de julio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.388 S/ 3.397

¿Tendencia a la baja? Estos valores reflejan que el precio del dólar presentó una leve variación, en comparación al último jueves 9 y viernes 10 de julio donde la compra y venta de esa moneda eran las siguientes:

Jueves 9 de julio: Valor de la compra fue de S/3.405 - Venta era de S/3.412.

Viernes 10 de julio: Valor de la compra fue de S/3.399 - Venta era de S/3.406.

Así cotiza el tipo de cambio dólar paralelo hoy

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en los últimos años, el sol peruano se ha mantenido como la moneda más fuerte y estable de Sudamérica frente al dólar estadounidense, a pesar de los giros políticos con cada gestión presidencial; sin embargo, también es ideal conocer no solo el precio de la divisa en Sunat, sino también en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo también conocido como Ocoña o de la calle es el siguiente para este lunes 13 de julio:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.405.



Precio del dólar paralelo hoy en Perú.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

El dólar estadounidense es la moneda mundial dominante principalmente por su estabilidad, confianza histórica y su uso generalizado en el comercio internacional (especialmente petróleo y materias primas). Sin embargo, su valor puede verse influenciado por distintos factores como:

Políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (FED)

de EE. UU. (FED) La ley de oferta y demanda en el mercado.

en el mercado. La intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

de Reserva del Perú (BCRP). El precio de las commodities.

Así que si pensabas realizar alguna transacción u operación con el dólar en Perú, lo primero es conocer cuál es su precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este lunes 13 de julio para tomar decisiones más estratégicas para evitar pérdidas significativas.