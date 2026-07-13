¿Hugo García en problemas? Ex de Isabella Ladera confiesa que aún está enamorado y no descarta 'regresar'

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ex de Isabella Ladera, Isander Pérez, sorprendió al confesar que aún está enamorado y que "no descarta regresar". Sus declaraciones generaron revuelo, sobre todo porque fueron interpretadas inicialmente como si se refiriera a la modelo venezolana, justo después del nacimiento del bebé que tuvo la venezolana junto a Hugo García.

Confesión del ex de Isabella Ladera

Isander Pérez, padre de la primera hija de Isabella Ladera, llamó la atención luego de revelar en una entrevista que aún está enamorado y que "no descarta volver".

@flandecococlip Isander dijo TODO tienen que ver este podcast 🔥 ♬ sonido original - flandecococlip

Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron por el momento en que fueron realizadas y las relacionaron inicialmente con la modelo venezolana.

Durante una entrevista para un programa de YouTube, el influencer fue consultado sobre si volvería a Isabela, un pueblo ubicado en Puerto Rico, y sorprendió al responder que aún está "enamorado" de ese lugar.

"Sí, a mí me encanta Isabela. Yo sigo enamorado, sigo enamorado", comentó Isander Pérez durante la conversación. Sin embargo, sus declaraciones generaron confusión entre los usuarios, quienes inicialmente interpretaron que se refería a Isabella Ladera, la modelo venezolana y madre de su hija mayor.

Hugo García e Isabella Ladera ya son padres

El pasado 11 de julio, Hugo García e Isabella Ladera anunciaron el nacimiento de su hijo Koa a través de sus redes sociales, donde compartieron emotivas imágenes de este esperado momento.

La pareja mostró fotografías del parto que vivieron en Estados Unidos, donde se observa a Isabella sosteniendo por primera vez a su bebé mientras Hugo la abraza y acompaña durante la llegada del pequeño.

"Bienvenido al mundo, Koa. 11.07.26", escribió Hugo García junto a las imágenes que rápidamente se llenaron de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores y amigos del espectáculo.

Horas después del nacimiento, ambos continuaron compartiendo detalles de esta nueva etapa. El exchico reality aseguró que la llegada de su hijo cambió su forma de entender el amor, mientras que Isabella relató la experiencia que vivió durante el proceso de parto.

Con la llegada de Koa, Hugo García se convirtió en padre por primera vez, mientras que Isabella Ladera suma esta experiencia a su maternidad, pues ya tiene una hija mayor fruto de una relación con Isander Pérez.

Así, las declaraciones del ex de Isabella Ladera generaron revuelo en redes sociales, luego de que muchos usuarios interpretaran inicialmente que hablaba de la pareja de Hugo García, cuando en realidad se refería a Isabela, un pueblo de Puerto Rico.