ONP inicia hoy, 13 de julio nueva MODALIDAD de pago de gratificación para jubilados

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Es oficial, desde hoy, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago de pensiones a los jubilados por medio de una nueva modalidad que les permitirá mayores comodidades de ejecutar este trámite mensual.

Pago de pensión a domicilio comienza hoy, lunes 13 de julio

De acuerdo lo publicado en las cuentas oficiales de la ONP, institución adscrita a Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde este lunes 13 de julio comenzará el pago a domicilio para los adultos mayores que estén afiliados a este sistema que beneficiará a 10 060 pensionistas, quienes podrán cobrar de manera segura y sin necesidad de salir de sus hogares.

📝📣 Desde lunes 13 de julio iniciará el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio, que beneficiará a 10 060 pensionistas. Enterate más aquí: https://t.co/sUzCPhwQN0#NotaDePrensa pic.twitter.com/Sri6Ctav9b — ONP Oficial (@onp_oficial) July 10, 2026

Cronograma de pagos

Lima Sur (13 y 14 de julio): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Norte (15 al 17 de julio): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Centro (18 al 20 de julio): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Segunda visita (21 al 25 de julio): dirigida a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera fecha.

¿Cómo accede al pago de pensión a domicilio?

Los pensionistas que deseen recibir su pensión en casa, pueden acceder a este servicio de manera gratuita a través de ONP Virtual. Para ello, la entidad precisó que los requerimientos registrados entre el 11 de julio y 7 de agosto serán atendidos a partir de setiembre, mes en el que los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir el pago de su pensión a domicilio.

Canales de atención para los pensionistas

Dichos usuarios que quieran ser atendidos mediante la línea telefónica pueden comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:30 de la tarde.

Finalmente, esta nueva modalidad de pago que inicia desde hoy, 13 de julio, ayuda a que los adultos mayores tengan facilidades en recibir su dinero desde la comodidad de sus casas, siempre y cuando estén unidos al programa que se renueva cada mes.