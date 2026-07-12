UNI agrega cinco innovadoras nuevas carreras para su examen de admisión 2026-II: destacan Ingeniería en IA, Biomédica y Urbanismo

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) informó que sumará cinco nuevas carreras profesionales a su Examen de Admisión 2026-II, previsto para agosto. Con esta ampliación de su oferta educativa, la institución pretende preparar profesionales capaces de afrontar los retos científicos, tecnológicos y sociales, además de atender las crecientes demandas del mercado laboral.

¿Cuáles son las cinco nuevas carreras disponibles?

Las nuevas carreras que integran la oferta académica son Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecatrónica y Urbanismo.

El director de Admisión, Rafael Jimmy Caparó Coronado, afirmó que estas innovadoras especialidades responden al compromiso de la UNI de adelantarse a las demandas del país y preparar profesionales capaces de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en los próximos años.

¿Qué ofrece cada una de las nuevas carreras y cuántos postulantes se han inscrito?

Según la UNI, estas nuevas carreras están orientadas al desarrollo de las siguientes competencias:

Ingeniería en Inteligencia Artificial: integra conocimientos de programación, informática, robótica e Internet de las Cosas para crear soluciones inteligentes orientadas a resolver desafíos del mundo real.

integra conocimientos de programación, informática, robótica e Internet de las Cosas para crear soluciones inteligentes orientadas a resolver desafíos del mundo real. Ingeniería Biomédica: combina la ingeniería y las ciencias de la salud para desarrollar tecnologías y soluciones innovadoras que optimicen la atención médica y fortalezcan los servicios sanitarios.

combina la ingeniería y las ciencias de la salud para desarrollar tecnologías y soluciones innovadoras que optimicen la atención médica y fortalezcan los servicios sanitarios. Ingeniería Aeroespacial: está orientada al diseño y desarrollo de satélites, naves espaciales y otras tecnologías del ámbito aeroespacial, con el respaldo de alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas.

está orientada al diseño y desarrollo de satélites, naves espaciales y otras tecnologías del ámbito aeroespacial, con el respaldo de alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas. Ingeniería Mecatrónica: está orientada a la automatización industrial, la robótica y el desarrollo de sistemas inteligentes para la industria.

está orientada a la automatización industrial, la robótica y el desarrollo de sistemas inteligentes para la industria. Urbanismo: sus egresados estarán capacitados para diseñar y planificar ciudades más sostenibles, resilientes y organizadas, frente a los desafíos del crecimiento urbano.

Caparo señaló que estas carreras profesionales ya han captado la atención y curiosidad de nuevos postulantes. A la fecha, 168 personas para Ingeniería Mecatrónica, 92 de Ingeniería Aeroespacial, 81 para Ingeniería en Inteligencia Artificial, 60 para Ingeniería Biomédica y 13 para Urbanismo.

Examen de admisión 2026-II: inscripción y fecha del examen oficial

El registro para la prueba estarán habilitadas hasta el próximo viernes 31 de julio. Los exámenes de admisión se llevarán a cabo los días 10, 12 y 14 de agosto. Para el proceso de admisión 2026-II, la UNI pondrá a disposición alrededor de 1.016 vacantes distribuidas en 32 carreras profesionales pertenecientes a sus 11 facultades.

Inscríbete a través de este LINK de la página web institucional.

Las cinco nuevas innovadores carreras de UNI estarán en el examen de admisión 2026-II

La Universidad Nacional de Ingeniería comunicó que agragrá a su repertorio cinco nuevas carreras profesionales, principalmente enfocadas en la avances tecnológicos y responder ante las exigencias del mundo laboral. Ellas son Ingeniería en IA, Biomédica, Aeroespacial, Mecatrónica y Urbanismo. Estarán disponibles para el próximo examen de admisión para el semestre 2026-II.