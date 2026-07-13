La Asociación Uruguaya de Fútbol busca que Diego Forlán sea entrenador de la sub-20 y la mayor de manera interina

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se encuentra en un proceso de reestructuración tras la eliminación de la Celeste en el Mundial 2026 y la posterior renuncia de Marcelo Bielsa. Es por esa razón que se ha confirmado que el histórico exfutbolista Diego Forlán se perfila como una opción para ser entrenador de la sub-20 y dirigir interinamente a la mayor.

Diego Forlán: el posible timonel de la selección uruguaya

La noticia fue confirmada por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, durante una entrevista concedida al medio Teledoce en la que explicó que el exjugador, que brilló en el Atlético de Madrid, fue elegido por "el comité ejecutivo" del ente rector del fútbol uruguayo y que "desde hace bastante tiempo" venían conversando con él.

"En el 2022 nos juntamos allá en la chacra Maldonado con Jorge Casales (miembro del Comité Ejecutivo de la AUF). Estuvimos con él un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante, tenemos muchas charlas de fútbol con él porque está desarrollando un proyecto muy interesante en Neptunia", sostuvo.

Además, Alonso reveló que el exdelantero de la 'Celeste' "está entusiasmado", sin embargo, puntualizó que aún quedan temas pendientes que abordar, por lo que afirmó que sostendrán "una reunión en las próximas horas".

Bajo esa premisa, se le consultó entonces si es que ya se puede afirmar que Forlán dirigirá a la selección sub-20 y la mayor de Uruguay, respondió: "Si hay acuerdo en las próximas horas (¿Sí hay acuerdo económico?) terminar el acuerdo conceptual y económico. Hemos tenido reuniones y han sido buenas".

En tanto, sobre el cuerpo técnico que acompañaría a la gloria uruguaya, el presidente de la AUF sostuvo que "la idea es que pueda tomar recursos" que están en la Asociación Uruguaya de Fútbol y también él tendrá la posibilidad de incorporar un "ayudante técnico".

El contrato de Diego Forlán tendría vigencia, en principio, hasta marzo de 2027. Una vez concluido ese periodo, la diligencia evaluará su desempeño para decidir si continúa al frente o si apuesta por otro entrenador. Cabe señalar que, compaginará su estancia en la sub-20 que participará del Campeonato Sudamericano de la categoría en enero de 2027.

La experiencia de Diego Forlán como director técnico

El apodado 'Cachavacha' ha tenido un breve paso por Peñarol, en el que dirigió 11 partidos obteniendo 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Posteriormente, se sumó a las filas del CA Atenas en el que logró 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas.

Como vemos, todo hace indicar que el exfutbolista Diego Forlán sería el nuevo entrenador de la selección sub-20 y la mayor de la selección uruguaya por lo que tendrá la importante labor de levantar un cuadro que viene de fracasar del Mundial 2026.