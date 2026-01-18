RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Demanda por agua

VES: Asentamientos Humanos protestan por la falta de agua y tarifas justas

Ciudadanos realizaron un plantón en el puente Mecánica ubicada en Villa El Salvador donde 13 asentamientos humanos protestan por falta en el servicio de agua potable las 24 horas del día.

13 asentamientos humanos de VES piden contar con agua potable
13 asentamientos humanos de VES piden contar con agua potable (Exitosa)

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/01/2026

Ciudadanos de Villa El Salvador protestan por la falta de agua potable en su distrito ya que no cuentan con este servicio en ningún momento del día. "Estamos exigiendo concretamente agua las 24 horas", indicó uno de los vecinos afectados.

Protestas por falta de agua en VES

Ubicados en el puente Mecánica a la altura del kilómetro 15.5 de la Panamericana Sur, una cantidad de ciudadanos organizados decidieron levantar su voz de protesta para exigir lo que es una justa necesidad básica.

Vecinos de 13 asentamientos humanos se reunieron para protestar por la falta de agua ya que tienen la fuerte demanda de contar con este servicio básico durante las 24 horas del día. La demanda también busca que se cuenten con tarifas accesibles para que estos vecinos puedan formalizar el servicio.

"Somos alrededor de 10 a 20 mil personas en esta zona que estamos siendo afectados por este corte arbitrario y unilateral de Sedapal en complicidad con el Ministerio de Vivienda", precisó.

Según narró un vecino informado del problema, los lugareños de la zona están siendo afectados por excesivos cobros con el fin de contar con el servicio. "Están viniendo recibos de manera desproporcional", comentó. 

Los ciudadanos protestan que también cuentan con el problema del corte de agua con solo unas pocas horas al día para que puedan acceder al servicio de agua potable. "Nosotros tenemos seis horas diarias de agua en esta zona, imagínese vivir con seis horas de agua en el verano", se informó. 

Protestas iniciaron en mayo del 2025

Los reclamos por contar con el servicio no son recientes sino que se registran desde mayo del 2025 cuyo resultado ha sido casi nulo para resolver el problema.

Los vecinos han mantenidos reuniones con el Ministerio de Vivienda y Sedapal las cuales se realizaron en la misma entidad pública con el fin de atender sus demandas.

Según indica un ciudadano, ambos organismos habrían incumplido con un acta en el que se estableció que el 15 de diciembre se daría el inicio al servicio a tiempo completo. Tal acuerdo entre ambas partes aún no entra en vigencia.

Desde el inicio de las protestas desde hace más de seis meses, los vecinos de 13 asentamientos humanos de una zona de Villa El Salvador exigen contar con el servicio de agua potable ya que solo cuentan con el servicio de manera intermitente. 

