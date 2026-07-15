Fallece la emblemática actriz que fue una de las últimas leyendas de la Época de Oro del cine mexicano

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento de México se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de una emblemática actriz que fue una de las últimas leyendas de la Época de Oro del cine de dicho país. La noticia ha causado gran congoja en sus familiares así como en el ambiente artístico.

Muere estrella de la Época de Oro del cine mexicano

El país norteamericano vive un día lúgubre conocerse que la intérprete escénica Elsa Aguirre partió a la eternidad a los 95 años . Su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre. Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano", escribió la institución.

Además, la ANDI México destacó que "fue una célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande". También, expresaron sus "más sentidas condolencias" a sus amigos y familiares.

Con su fallecimiento el mundo cinematográfico azteca despide a una de las artistas más importantes de su historia que será siempre recordada por su belleza, talento y una carrera que abarcó más de seis décadas.

Hay que mencionar que, hasta el cierre de esta edición, ni el entorno familiar de la actriz ni la Asociación Nacional de Intérpretes revelaron detalles de la muerte de la destacada figura.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Elsa Aguirre.



Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. pic.twitter.com/dhx9LOgHl1 — Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) July 15, 2026

Una destacada y reconocida trayectoria

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua. Inició su carrera artística tras ganar un concurso de belleza organizado por una productora cinematográfica, lo que le abrió las puertas del cine durante la década de 1940.

De forma inmediata se convirtió en una de las protagonistas más solicitadas y compartió escenario con figuras como Arturo Córdova, Pedro Infante, Jorge Negrete, joaquín Pardavé y Luis Aguilar.

Entre los títulos más recordados en los que trabajó y marcaron su carrera se encuentran: "Ojos de Juventud" (1948), "Lluvia Roja" (1950), "La mujer que yo amé" (1950), "La estatua de carne" (1951), "Cuatro noches contigo" (1952), "Cuidado con el amor" (1954), "Vainilla, bronce y morir" (1957), "Sólo vienes de noche" (1965) y "Casa de mujeres" (1966).

Hay personalidades cuya figura rebasa el tiempo, una de ellas es sin duda alguna la actriz Elsa Aguirre, quien falleció este miércoles 15 de julio. No solo representa la despedida de una de las últimas leyendas de la Época de Oro del cine mexicano sino también es el cierre de la historia de una artista que supo combinar elegancia, talento y belleza frente a cámaras.