Imitador de Michael Jackson es golpeado por parlante en pleno show mientras interpretaba "Billie Jean"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un imitador de Michael Jackson vivió un inesperado accidente durante una presentación en un restaurante de San Petersburgo, Rusia, cuando un parlante cayó sobre él mientras interpretaba Billie Jean. El momento quedó grabado y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El parlante cayó durante "Billie Jean"

El hecho ocurrió en el restaurante Sea Forest, donde el artista realizaba su espectáculo caracterizado como Michael Jackson. Durante la interpretación de Billie Jean, un parlante se desprendió y cayó directamente sobre el imitador, quien terminó en el suelo frente a los asistentes del restaurante.

El impacto ocurrió de manera repentina mientras el imitador continuaba con su presentación. El equipo lo aplastó y provocó su caída, mientras las personas que se encontraban en el lugar reaccionaron para acercarse y comprobar su estado durante la presentación frente al público.

El video muestra al artista en medio del espectáculo antes de que el equipo de sonido terminara sobre él. Tras el golpe, varias personas acudieron para auxiliarlo. Las imágenes difundidas posteriormente permitieron observar el momento del accidente y la reacción inmediata de los asistentes y otros testigos presentes durante la actuación.

El incidente interrumpió la presentación que se desarrollaba en el restaurante de San Petersburgo. El imitador llevaba la vestimenta característica del personaje y estaba ejecutando su espectáculo cuando ocurrió la caída del parlante, un hecho que quedó registrado durante la actuación ante el público.

Se murió otra vez Michael Jackson pic.twitter.com/HHKPj3T20D — 𝖧𝗂𝗎𝗋𝗂𝖼𝗁  (@hiurich) September 11, 2026

El video del accidente se volvió viral

La escena corresponde a una presentación en vivo y no a una grabación preparada. El artista se encontraba sobre el escenario cuando el equipo de sonido perdió estabilidad y terminó golpeándolo. Después del impacto, los asistentes se aproximaron al lugar para ayudarlo tras la caída.

El caso también fue difundido por medios que recogieron el video publicado en redes sociales durante septiembre del 2026. Las publicaciones muestran el mismo momento registrado en el restaurante Sea Forest, aunque los reportes disponibles no aportan información adicional sobre la identidad del imitador involucrado.

No se difundieron declaraciones del artista involucrado ni de los responsables del restaurante en la información revisada. Por ello, no corresponde atribuirle frases sobre lo ocurrido. Los datos disponibles se concentran en el accidente, el video, el lugar de la presentación y la reacción registrada.

El imitador no sufrió heridas graves después de que el parlante cayera sobre él. Los asistentes se acercaron para asegurarse de que estuviera bien, mientras el video del incidente comenzó a circular ampliamente en redes sociales rápidamente.