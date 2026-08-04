Reconocida empresa embotelladora invertirá MIL MILLONES de dólares en el país, anuncia Keiko Fujimori

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori encabezó una visita oficial a la planta embotelladora de Arca Continental Lindley, empresa socia de Coca-Cola Perú, ubicada en el distrito de Pucusana. Allí anunció una inversión de más de US$ 1,000 millones en el país durante los próximos años, resaltando que este compromiso empresarial refleja confianza en la estabilidad política y económica del Perú.

La mandataria subrayó que la apuesta de la compañía no solo se traducirá en crecimiento económico, sino también en beneficios sociales concretos para las comunidades.

La inversión y su alcance

Del monto total, US$ 500 millones estarán destinados a fortalecer la red de bodegas, que constituye el principal canal de distribución de la empresa. Fujimori recordó que Coca-Cola trabaja con más de 370,000 bodegas en todo el país, lo que convierte a este sector en un motor de empleo y emprendimiento.

La presidenta destacó que este apoyo permitirá mejorar la infraestructura de los pequeños comercios y ampliar sus oportunidades de negocio, generando un impacto directo en la economía familiar. La mandataria también enfatizó que la inversión generará empleo formal y contribuirá a la reducción de la pobreza.

"El desarrollo económico no se puede medir únicamente en cifras. Debe sentirse en el hogar del trabajador cuando accede a un empleo formal, en la madre que puede sostener a su familia, en el joven que encuentra una oportunidad sin tener que abandonar su país y en el emprendedor que logra convertirse en proveedor de una gran compañía", señaló durante su discurso.

🔴🔵 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori llegó a la planta embotelladora Arca Continental de Coca Cola, en Pucusana, empresa que invertirá mil millones de dólares en los próximos años. Señaló que, de ese monto, 500 mil irá para fortalecer a las bodegas, en tres años tendrá... pic.twitter.com/DK0mwKuXW9 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2026

Obras sociales y compromiso frente a El Niño

En el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, Fujimori anunció que en un plazo de tres años estará concluido el sistema de agua potable y alcantarillado de Pucusana, proyecto valorizado en US$ 90 millones. Este esfuerzo busca cerrar brechas de acceso a servicios básicos en un distrito que ha enfrentado históricamente problemas de abastecimiento.

Asimismo, la presidenta informó que la empresa donará 2 millones de litros de agua y 150,000 mantas para las poblaciones que podrían verse afectadas por el Fenómeno El Niño. Estas acciones forman parte de un plan de contingencia que busca mitigar los efectos de las lluvias intensas y brindar apoyo inmediato a las familias más vulnerables.

Empresa donará 2 millones de litros de agua, señaló la mandataria.

La visita de Keiko Fujimori a la planta de Arca Continental Lindley en Pucusana simboliza el inicio de una etapa de cooperación entre el Estado y el sector privado. La inversión anunciada no solo apunta a dinamizar la economía nacional, sino también a atender necesidades sociales urgentes como el acceso al agua potable y la preparación frente a fenómenos climáticos.

Con este anuncio, el gobierno proyecta un mensaje de estabilidad y confianza, invitando a más empresas a apostar por el país y contribuir al bienestar de las familias peruanas.