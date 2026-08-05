Javier Milei saluda la llegada del Papa León XIV a Argentina entre el 8 y 11 de noviembre

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, por medio de sus redes sociales, anunció que fue notificado de la visita del papa León XIV al país, detallando las fechas de su llegada y de su permanencia.

Asimismo, la Oficina del Presidente, mediante su cuenta oficial, aseguró que se desplegarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar el desarrollo de la visita.

El mensaje de Milei

El economista señaló textualmente que el Sumo Pontífice aceptó la invitación que le extendió a inicios de este año. Asimismo, precisó que Su Santidad permanecerá en Argentina del 8 al 11 de noviembre. Además de darle la bienvenida, calificó la visita como un hecho "histórico".

Cabe recordar que Javier Milei se reunió con el papa León XIV en el Vaticano el 6 de junio de 2025. Se trató de un encuentro privado se realizó en el Palacio Apostólico.

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA 🦁🦁



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro... — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026

La ruta de León XIV en Argentina

Según el cronograma difundido por el sitio web oficial del Vaticano, el Papa visitará las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Si bien todavía resta conocerse la agenda detallada de misas, encuentros y actividades oficiales, se espera que en las próximas semanas la Santa Sede publique el programa completo del viaje apostólico.

Ciudades que visitará el Papa León XIV en Argentina

Gobierno argentino también celebra la visita

La cuenta oficial de la Oficina del Presidente emitió un comunicado donde expresa su orgullo por la visita del Santo Padre a su patria. Seguido de ello, afirmaron que su recorrido contará con todas las medidas de seguridad. Otras oficinas y entidades argentinas también hicieron notar su alegría.

La última visita papal en Argentina

La llegada de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años. La última visita de un pontífice fue la de Juan Pablo II en 1987, mientras que Francisco, pese a haber nacido en el país, nunca regresó durante su pontificado.

Javier Milei, presidente de Argentina saludó, a través de una publicación en sus redes sociales. la visita del Papa León XIV a su territorio entre el 8 y 11 de noviembre. El Sumo Pontífice recorrerá durante su estadía las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.