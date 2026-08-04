Miraflores inaugura Parque Shibuya con estatua de Hachiko para fortalecer lazos con Japón

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde Carlos Canales destacó que el nuevo espacio temático busca promover la cultura japonesa en el distrito y estrechar el hermanamiento con la ciudad de Shibuya. Además, anunció que Miraflores tendrá un parque homónimo en Japón antes de fin de año.

Miraflores cuenta desde ahora con un nuevo espacio dedicado a la cultura japonesa. Se trata del Parque Shibuya, un recinto temático inaugurado por la municipalidad distrital que tiene como principal atractivo una estatua de Hachiko, el emblemático perro japonés reconocido mundialmente por su inquebrantable lealtad hacia su dueño.

Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, explicó que este proyecto forma parte del hermanamiento entre su distrito y la ciudad japonesa de Shibuya, una relación que se viene fortaleciendo desde hace más de dos años.

Según indicó, el parque busca convertirse en un punto de encuentro cultural y un símbolo de amistad entre ambas localidades.

"Miraflores es un distrito amigable con las mascotas y, dentro de eso, en un relacionamiento de más de dos años con la Municipalidad de Shibuya, que tiene las mismas características de Miraflores, hemos hecho un hermanamiento y hoy inauguramos el Parque Shibuya con Hachiko, que representa la fidelidad, la hermandad, la solidaridad de una mascota que siempre estuvo atenta a la llegada de su dueño", manifestó el burgomaestre.

Canales recordó además la historia del famoso perro japonés, cuya espera diaria en la estación de Shibuya se convirtió en un símbolo universal de la lealtad.

"Hachiko representa la fidelidad, la hermandad, la solidaridad de una mascota que siempre estuvo atenta a la llegada de su dueño y que, en el tiempo, una enfermedad lo apartó y el perrito, la mascota, siempre se quedó en la estación de Shibuya", expresó.

Miraflores y Shibuya fortalecen su hermanamiento

El alcalde destacó que el proyecto no solo busca rendir homenaje a uno de los personajes más representativos de Japón, sino también consolidar los vínculos entre ambas ciudades mediante el intercambio cultural.

En ese sentido, anunció que la relación será recíproca, ya que en los próximos meses también se inaugurará un espacio dedicado a Miraflores en territorio japonés.

"Nosotros, a su vez, el día 4 de diciembre estamos inaugurando en Shibuya un parque, el Parque Miraflores, donde se va a poner a través de murales lo que es nuestro faro, lo que son los parapentes, lo que es el Puente de la Paz, de tal forma que estamos no solamente integrando a nuestras dos ciudades, sino estamos promoviendo la cultura japonesa acá en el malecón, en un área bien cuidada", afirmó.

Asimismo, señaló que la construcción del parque fue posible gracias al apoyo de empresas privadas que participaron como patrocinadoras de la iniciativa.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Desde Miraflores, se dio la inauguración del Parque Shibuya. El establecimiento cuenta con una estatua de Hachiko, el famoso perrito recordado por su infinita lealtad a su dueño.



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Teleférico entraría en marcha blanca en septiembre

Aprovechando la inauguración del Parque Shibuya, Carlos Canales también brindó detalles sobre otro de los proyectos más esperados en el distrito: el teleférico de Miraflores.

El burgomaestre informó que actualmente la infraestructura se encuentra en la etapa final del proceso de certificación, a cargo de una empresa alemana especializada.

"Ahorita estamos en el proceso de certificación, ha venido una empresa alemana que debe terminar la certificación. Calculamos que esta semana o la próxima, una vez que se dé esa certificación, calculamos que para el mes de septiembre está en la marcha blanca y debería estar inaugurado la primera semana de octubre", indicó.

Canales precisó que durante la marcha blanca el servicio será gratuito y estará dirigido principalmente a los vecinos del distrito.

"No, sin costo alguno, pero va a ser prioritariamente para nuestros vecinos de Miraflores, para que ellos puedan usarlo en ese periodo", sostuvo.

Finalmente, adelantó que la tarifa general oscilaría entre los 15 y 20 soles , aunque los residentes de Miraflores accederían a un descuento adicional del 20%.

La inauguración del Parque Shibuya representa un nuevo paso en la cooperación entre Miraflores y la ciudad japonesa de Shibuya, utilizando la figura de Hachiko como símbolo de amistad, fidelidad e intercambio cultural.

Paralelamente, el municipio continúa avanzando con proyectos de infraestructura como el teleférico, cuya puesta en funcionamiento está prevista para los próximos meses, consolidando la apuesta del distrito por impulsar el turismo y mejorar los espacios públicos.