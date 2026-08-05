Naldy Saldaña no fue la única: más mujeres denuncian acoso contra director de La Bella Luz

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La denuncia de acoso dentro de La Bella Luz no quedó en un solo testimonio. Aunque todo empezó con Naldy Saldaña, ahora más mujeres han salido a contar sus experiencias, apuntando directamente al director y generando una fuerte polémica en el mundo musical.

Respaldan denuncia de Naldy Saldaña

El caso explotó luego de que el programa Magaly TV, La Firme difundiera el testimonio de Naldy Saldaña, acompañado de un video donde se evidenciarían tocamientos indebidos por parte del director César Sánchez Chavesta. A partir de esa exposición, otras exintegrantes de la agrupación decidieron hablar.

Una de ellas es Camila Talavera, quien formó parte de La Bella Luz hasta diciembre de 2025. Tras ver el material difundido, no dudó en pronunciarse y aseguró que vivió situaciones similares. Según relató, en su momento no fue escuchada por no contar con pruebas, lo que le generó una fuerte impotencia.

"Todo el mundo sabe, que se hagan los locos es distinto, hablé una vez y lo único que dijeron era defender a su orquesta y ahora que Naldy lo sacó qué más quieren, han salido dos personas, ella y yo. Es horrible, volver al pasado", expresó, dejando ver el impacto emocional que le generó recordar lo vivido.

Exponen más casos de acoso en LBL

Otra de las voces que salió al frente es Sharon Vergara, cantante que fue parte de La Bella Luz desde sus inicios en 2004. Según contó, cuando tenía 21 años también fue víctima de intentos de acoso por parte del mismo acusado, quien en ese entonces se desempeñaba como chofer del bus.

"Él se intentó propasar conmigo, intentó tocarme, besarme, no fue una vez sino varias veces, yo me he quejado, aunque es familiar y finalmente no había llamada de atención. Él manejaba el bus, yo subía e intentaba tocarme la pierna y meter la mano", relató.

A estos testimonios se suma el de Claudia Salazar, actualmente integrante de otra agrupación, quien también confirmó haber sido víctima de acoso, según declaró en el programa Desvelados.

Por su parte, el exintegrante Eduardo Ortúzar también habló sobre el tema y aseguró que el acusado tendría una forma repetitiva de acercarse a las mujeres de la agrupación para aprovecharse de ellas.

Así, la denuncia de Naldy Saldaña en La Bella Luz ha abierto paso a que más mujeres denuncien acoso del director, evidenciando una serie de testimonios que coinciden en señalar hechos similares.