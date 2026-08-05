Youna envía conmovedor mensaje a su hija tras nueva polémica de Samahara: "Perdóname por estar lejos"

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón volvió a estar en el centro de la polémica tras iniciar una nueva batalla legal con Bryan Torres, situación que generó la reacción de Youna, padre de su hija mayor, quien decidió pronunciarse públicamente y expresar su preocupación por el bienestar de la menor. El padre de familia se mostró muy inquieto por el ambiente en el que se desarrolla el crecimiento de su pequeña de 5 años.

¿Qué dijo Youna sobre la nueva polémica de Samahara?

El pronunciamiento de Youna estuvo marcado por la tristeza y la impotencia que siente al ver que la menor continúa rodeada de problemas entre adultos. Su mensaje reflejó que su principal preocupación es proteger la estabilidad emocional de su hija y evitar que resulte afectada por las diferencias de sus padres.

La reacción del expareja de Samahara ocurre en medio de una nueva etapa complicada para la influencer, quien nuevamente enfrenta cuestionamientos relacionados con su vida personal y familiar. La situación ha generado atención debido a que involucra directamente el entorno de sus hijos.

Además, las palabras de Youna reavivaron la postura que anteriormente había expresado sobre algunas decisiones de Samahara y las situaciones que podrían involucrar a la menor. Desde hace meses, el barbero ha dejado en claro su intención de mantenerse atento al bienestar de su hija.

"Perdóname mi amor, solo te pido perdón porque tú no tienes la culpa de nada, pero todo aquel que te rodea y no se preocupa por tu bienestar juro que no me va a faltar visa para que lo paguen segundo a segundo, perdóname por estar tan lejos luchando para que no te falte nada", escribió en redes sociales.

Mientras el conflicto continúa desarrollándose, Samahara y Bryan deberán afrontar las consecuencias de esta nueva disputa legal, mientras Youna permanece pendiente de la situación. La controversia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la exposición de los menores en medio de enfrentamientos familiares.

La nueva polémica de Samahara

La denuncia por presunta violencia familiar entre Samahara Lobatón y Bryan Torres sumó un nuevo episodio luego de que la influencer difundiera un comunicado donde confirmó las acciones legales emprendidas contra al padre de sus dos últimos hijos. Ademas, informó que presentará pruebas ante las autoridades y descartó brindar declaraciones públicas mientras continúe el proceso.

La creadora de contenido informó que la denuncia presentada corresponde a presuntos actos de violencia física y psicológica. También señaló que los hechos denunciados ocurrieron frente a sus tres hijos, quienes, de acuerdo con su versión, sufrieron una fuerte crisis nerviosa durante el incidente registrado en su vivienda.

"Como es de conocimiento público, el día de ayer presenté una denuncia contra el padre de mis dos últimos hijos por presuntos actos de violencia física y psicológica", informó.

De esta manera, Samahara Lobatón enfrenta una nueva batalla legal tras denunciar a Bryan Torres por presunta violencia física y psicológica, mientras sus declaraciones generaron la reacción de Youna, padre de su primera hija, quien decidió pronunciarse sobre el complicado momento que atraviesa la influencer.