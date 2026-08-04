MIMP y Defensoría del Pueblo respaldan denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos de excompañero

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cantante Naldy Saldaña recibió el respaldo de instituciones públicas luego de denunciar presuntos tocamientos indebidos contra un excompañero de una agrupación musical. El Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo informaron acciones frente a la denuncia y reiteraron su rechazo a la violencia sexual.

Respaldo del Ministerio de la Mujer

Tras conocerse la denuncia realizada por la cantante hacia un integrante de La Bella Luz, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento sobre el caso y puso a disposición servicios gratuitos para la cantante.

Según el MIMP, la entidad rechaza la violencia sexual contra las mujeres en cualquier ámbito, incluido el laboral. Además, informó que la artista puede acceder a la atención del Programa Nacional Warmi Ñan, que brinda acompañamiento psicológico, social y legal.

#Lima | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, rechaza la violencia sexual contra las mujeres en todo ámbito , incluido el laboral.

Ante la denuncia presentada por una cantante contra un integrante de una agrupación musical donde trabaja, ponemos a disposición de... pic.twitter.com/AWdeBDXlCj — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) August 4, 2026

"El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, rechaza la violencia sexual contra las mujeres en todo ámbito, incluido el laboral. Ante la denuncia presentada por un cantante contra un integrante de una agrupación musical donde trabaja, ponemos a disposición de la cantante, los servicios gratuitos del Programa Nacional Warmi Ñan: atención psicológica, social y legal", indicó.

Asimismo, la institución también exhortó a las instancias de justicia a actuar con celeridad ante la denuncia presentada. El pronunciamiento fue difundido luego de que la cantante hiciera pública su versión sobre los presuntos hechos ocurridos durante su etapa laboral dentro de la agrupación.

La cantante denunció lo ocurrido.

Defensoría pide protección y justicia

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la importancia de garantizar protección y acceso a la justicia en casos relacionados con violencia sexual contra mujeres. Según la institución, el Estado y la sociedad deben mantener una postura de cero tolerancia frente a estos hechos.

Además mencionó que, las autoridades deben asegurar una respuesta adecuada ante este tipo de denuncias, con acciones orientadas a la protección de las presuntas víctimas y al desarrollo de investigaciones correspondientes dentro del marco legal.

La denuncia de Naldy Saldaña generó pronunciamientos institucionales luego de que la cantante informe sobre los presuntos tocamientos indebidos que atribuye a un excompañero de La Bella Luz. El caso continúa bajo la atención de las entidades correspondientes,

Por ello, las instituciones recordaron la importancia de que las denuncias por violencia sexual contra las mujeres sean atendidas mediante los canales establecidos y con la intervención de las autoridades competentes, mientras se realizan las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades.