ONPE aprueba más de S/624 mil para defensa legal de Piero Corvetto tras denuncias

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ONPE aprobó un presupuesto superior a S/624 mil para la defensa legal de Piero Corvetto, quien estuvo al frente del organismo electoral, debido a investigaciones y denuncias relacionadas con su gestión. La medida fue autorizada mientras continúan los procedimientos iniciados por hechos vinculados a sus funciones.

ONPE aprobó contratación de defensa para Piero Corvetto

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) autorizó la contratación de un servicio especializado de defensa legal para Piero Corvetto, exjefe de dicha organismo electoral, por un monto que supera los S/624 mil, de acuerdo con la información oficial.

El servicio legal fue aprobado para atender los procesos y denuncias que llegaron a Corvetto, quien estuvo a cargo de la ONPE. La institución indicó que el exfuncionario cumple con las condiciones establecidas para acceder a este tipo de asistencia jurídica.

Según la ONPE, la defensa legal corresponde a procedimientos originados por el desarrollo de sus funciones como funcionario público. La medida busca garantizar la representación jurídica del exjefe del organismo electoral mientras continúan las investigaciones en las entidades correspondientes.

Marco normativo de la ONPE.

La autorización del presupuesto contempla la contratación de abogados especializados para asumir la defensa de Corvetto frente a los procesos abiertos. El monto aprobado está destinado al servicio profesional requerido para su representación durante las etapas que correspondan dentro de los procedimientos legales.

Presupuesto de S/ 624 mil fue aprobado en dos desembolsos

El monto destinado a la defensa legal de Piero Corvetto supera los S/ 624 mil y fue autorizado mediante dos transferencias realizadas durante el presente año fiscal. El primer desembolso alcanzó los S/ 100 mil y fue aprobado en abril del 2026.

Posteriormente, se aprobó un segundo abono por S/ 524 mil, cuyo trámite concluyó el pasado 22 de julio. La información sobre estos montos fue difundida públicamente por el abogado David Dumet durante el programa "Al revés y al derecho".

El procedimiento de contratación fue realizado bajo una modalidad no competitiva y contó con la aprobación de diferentes áreas de la ONPE, entre ellas la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Asesoría Jurídica.

La Secretaría General de la ONPE indicó que el trámite cumple con los requisitos establecidos en la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, y la Directiva N.° 004-2015-SERVIR/GPGSC, normativa que regula la defensa y asesoría legal para servidores públicos.

La defensa legal de Piero Corvetto aprobada por la ONPE por más de S/ 624 mil continuará vigente mientras avanzan las investigaciones fiscales y el procedimiento disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia, procesos que deberán seguir las etapas establecidas por las autoridades correspondientes.