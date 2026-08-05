Silvia Cornejo estaría nuevamente embarazada, según Magaly: estas son las reveladoras imágenes

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Silvia Cornejo volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que un avance de 'Magaly TV La Firme' mostrara imágenes de la exconductora luciendo una aparente pancita, detalle que generó especulaciones sobre un posible embarazo y despertó comentarios entre sus seguidores, ya que desde hace varios años lleva una vida alejada de la televisión.

¿Silvia Cornejo nuevamente embarazada?

La exMiss Perú aparece en el material promocional durante un encuentro social, donde viste prendas holgadas y comparte con amigos. Sin embargo, las cámaras del programa de espectáculos enfocaron lo que consideran un vientre más pronunciado de lo habitual, alimentando la versión de que podría estar esperando a su segundo hijo.

Tras la difusión del adelanto, las redes sociales se llenaron de comentarios y preguntas sobre la situación de la empresaria. Pese a la ola de rumores, Silvia Cornejo no se ha pronunciado hasta el momento para confirmar o descartar la información que viene circulando desde la emisión del programa.

Mientras la expectativa aumenta, la exconductora continúa con sus actividades personales y profesionales. En sus plataformas digitales suele compartir momentos de sus viajes, reuniones familiares y publicaciones junto a su esposo Jean Paul Gabuteau y el hijo que tienen en común.

Una de sus apariciones más recientes fue durante un viaje a Buenos Aires, Argentina. No obstante, en ninguna de sus publicaciones ha mencionado un posible embarazo ni ha hecho referencia al revuelo generado por las imágenes difundidas por 'Magaly TV La Firme'.

Silvia Cornejo estaría embarazada

Los ampays del esposo de Silvia Cornejo

La relación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau ha sido una de las más comentadas de la farándula peruana debido a las constantes polémicas que enfrentaron durante los últimos años. La pareja estuvo marcada por episodios mediáticos luego de que el empresario fuera vinculado en diferentes ocasiones con otras mujeres.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2019, cuando Silvia Cornejo protagonizó una fuerte reacción tras la difusión de imágenes de Jean Paul Gabuteau junto a Analía Jiménez, su expareja y madre de uno de sus hijos. Posteriormente, nuevos reportes de programas de espectáculos volvieron a poner al empresario en el centro de cuestionamientos por su cercanía con otras mujeres.

Pese a estos episodios, Silvia Cornejo decidió mantener una postura reservada sobre su vida sentimental. En diferentes ocasiones evitó profundizar sobre los escándalos y señaló que mantiene una relación basada en el respeto con el padre de su hijo, mientras ambos continuaron vinculados por su familia.

Con el paso del tiempo, la historia de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau quedó marcada por reconciliaciones, controversias y una exposición constante frente a las cámaras. Ahora, con los nuevos rumores sobre un posible embarazo de la exconductora, la pareja vuelve a estar en el centro de la atención pública.