Congreso Bicameral: Cámara de Senadores y Diputados realizarán sesiones plenarias HOY, miércoles 5 de agosto

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados realizarán sesiones plenarias en las que aprobarán la conformación de sus comisiones ordinarias y especiales, órganos que tendrán la responsabilidad de analizar proyectos de ley, supervisar la labor del Ejecutivo y atender diversos procesos parlamentarios durante los siguientes meses.

Este miércoles 5 de agosto sesionarán por separado el Pleno del Senado de la República y el Pleno de la Cámara de Diputados, con el fin de aprobar el número de integrantes de las comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. pic.twitter.com/vJGaZz9s7z — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 4, 2026

Comisiones estratégicas para el Senado

La jornada comenzará al mediodía con la sesión del pleno del Senado, convocada para las 12:00 horas en el hemiciclo de la Cámara Alta.

Entre los principales puntos de la agenda figura la aprobación del número de integrantes de las seis comisiones ordinarias para el nuevo periodo legislativo, una propuesta previamente respaldada por la Junta de Portavoces.

Asimismo, los senadores definirán la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria, que estará integrada por un representante de cada grupo parlamentario y tendrá un mandato de dos años.

Además de las comisiones ordinarias, el Senado también deberá aprobar la conformación de grupos especializados con funciones estratégicas para el funcionamiento del Estado.

Entre ellos destaca la Comisión de Procedimientos Especiales, encargada de intervenir en los procesos de elección, designación o ratificación de altos funcionarios públicos.

✅ Conoce quiénes integran la Junta de Portavoces del Senado de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. 🇵🇪✨ pic.twitter.com/qzeaTGU9QP — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 4, 2026

La agenda también contempla la instalación de la Comisión de Inteligencia, integrada por un máximo de cinco senadores titulares y permanentes, así como la Comisión de Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y los Regímenes de Excepción.

Estos grupos tendrán un papel clave en las labores de fiscalización y control político durante el nuevo año parlamentario.

Diputados definirán comisiones y aprobarán Comisión de Ética

Por la tarde será el turno de la Cámara de Diputados, cuyo pleno ha sido convocado para las 16:00 horas . Durante la sesión se aprobará el número de integrantes de las comisiones ordinarias legislativas, conforme a la propuesta presentada por la Junta de Portavoces tras su reunión del 4 de agosto de 2026.

Asimismo, los diputados definirán la conformación de comisiones no legislativas, entre ellas la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, integrada por un representante de cada bancada, y la Comisión de Acusaciones Constitucionales, cuya composición respetará los principios de pluralidad y proporcionalidad parlamentaria.

Otro de los acuerdos previstos será la aprobación de la nómina de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2026-2028.

La propuesta incluye a representantes de diversas bancadas, como Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Obras y Ahora Nación, con el objetivo de garantizar una representación multipartidaria en este grupo encargado de evaluar la conducta de los legisladores.

✅ Estos son los integrantes de la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. pic.twitter.com/SG5gkdXaiX — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 5, 2026

Con estas decisiones, ambas cámaras pondrán en marcha la estructura que permitirá desarrollar la agenda legislativa del nuevo periodo. La instalación de las comisiones marcará el inicio del trabajo parlamentario, ya que serán estos grupos los encargados de debatir iniciativas, ejercer funciones de control político y conducir diversos procesos institucionales durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.