Papa León XIV llegará al Perú en noviembre de 2026: visitará Lima, Cusco, Chiclayo y Pucallpa

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV llegará al Perú en noviembre de 2026 como parte de su primer Viaje Apostólico por Sudamérica, una visita que generará expectativa entre los fieles peruanos. Durante seis días, el Santo Padre recorrerá distintas ciudades del país, donde cumplirá una agenda pastoral en contacto con la población.

La llegada del papa León XIV al Perú

La visita del pontífice al territorio peruano se desarrollará del 11 al 17 de noviembre y comprenderá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. De esta manera, el papa tendrá la oportunidad de acercarse a comunidades de distintas regiones, llevando un mensaje de unidad y fortaleciendo los lazos con la Iglesia local.

Antes de llegar al Perú, León XIV iniciará su recorrido en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. En ese país visitará Montevideo, Paysandú y Florida, en el marco de las actividades programadas tras la invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas.

Posteriormente, el Santo Padre viajará a Argentina del 8 al 11 de noviembre, con paradas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Esta parte de la gira permitirá al líder de la Iglesia católica reencontrarse con los fieles argentinos y participar en diferentes encuentros pastorales.

Finalmente, su llegada al Perú marcará el cierre de este recorrido sudamericano. La presencia de León XIV en cuatro ciudades peruanas representa un acontecimiento esperado por miles de creyentes, quienes se preparan para recibir al pontífice durante una jornada que combinará tradición religiosa, encuentros comunitarios y actividades de fe.

Cajamarca impulsa ruta turística del papa León XIV

La región Cajamarca lanzó oficialmente la Ruta Turística del Papa León XIV, una preopuesta que busca fortalecer el turismo religioso y poner en valor los lugares vinculados a la visita pastoral de Robert Francis Prevost.

El circuito consta de cuatro destinos de gran importancia espiritual, con la expectativa de traer a visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer el legado que dejó el ahora Papa durante su paso por esta zona del país.

La iniciativa comprende el Santuario de Litcán (distrito de Pulán), la iglesia San Agustín (distrito de Catache), iglesia San Antonio de Padua (distrito de Chancaybaños) y la parroquia Inmaculada de Santa Cruz, donde León XIV desarrolló actividades pastorales antes de asumir el liderazgo de la Iglesia Católica.

Es así que, la llegada de León XIV al Perú no solo marcará un momento histórico para la Iglesia católica, sino también una oportunidad de encuentro para miles de fieles. Su recorrido por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa cerrará una gira sudamericana que busca fortalecer la cercanía pastoral, la unidad y la esperanza en la región.