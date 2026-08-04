Se salió de control: padres agreden a árbitro durante torneo infantil y expulsan al club de la competencia

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia opacó un campeonato de fútbol de menores en Arequipa luego de que un árbitro denunciara haber sido agredido por varios padres de familia durante un partido de la categoría Sub-9 de la Ciudad Blanca Cup. El hecho terminó con una denuncia policial y la expulsión del club señalado.

Denuncia por agresión durante el partido

El incidente ocurrió el lunes 3 de agosto en las instalaciones de la Universidad Católica de Santa María, durante un encuentro de la categoría Sub-9 de la Ciudad Blanca Cup. El árbitro Christian Rommel Chambi Mamani denunció que fue atacado por padres de familia presuntamente vinculados al club EGB Arequipa luego de cobrar una falta en el compromiso.

Asimismo, el juez deportivo recibió un golpe en el rostro y posteriormente fue agredido por varias personas con puñetes y patadas. Tras el ataque acudió a la comisaría de Sachaca para presentar la denuncia correspondiente e iniciar las investigaciones sobre lo ocurrido.

Según información de Diario Correo, el árbitro presentó lesiones como un corte en el labio, desviación de la nariz, inflamación en un ojo, golpes en la cabeza, costilla y espalda, además de molestias que le dificultaban caminar tras la agresión registrada durante el campeonato.

Organización expulsó al club del campeonato

Luego de conocerse el hecho, la organización de la Ciudad Blanca Cup emitió un comunicado en el que rechazó cualquier acto de violencia dentro del torneo y anunció la expulsión del club EGB Arequipa en todas sus categorías, como medida inmediata frente a lo sucedido.

Asimismo, el club involucrado difundió un pronunciamiento en el que rechazó los actos de violencia registrados durante el encuentro deportivo. También indicó que colaborará con las investigaciones para esclarecer responsabilidades y sostuvo que los hechos corresponden a acciones individuales de las personas implicadas.

Las imágenes del incidente comenzaron a difundirse en redes sociales pocas horas después del partido y mostraron parte de la agresión denunciada por el árbitro. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades conforme avance la investigación policial del caso.

La investigación continúa mientras las autoridades recopilan información sobre lo ocurrido durante el campeonato. El caso mantiene la atención por la agresión contra el árbitro y demuestra como la violencia se apodera de un torneo infantil. Con ello, la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú y la expulsión del club EGB Arequipa de la competencia.