Corte de luz en Lima y Callao el 20 y 21 de julio: Consulta los distritos afectados y horarios

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos de Lima y Callao se verán afectados con un nuevo corte de luz programado para el 20 y 21 de julio. Conoce qué distritos y en qué horarios será la interrupción del servicio eléctrico, según el último cronogama compartido por Pluz Perú.

Motivo del corte de luz: Cronograma de interrupción

Pluz Perú, a través de su página web, reportó que habrá nuevo corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao. ¿Por qué? De acuerdo a la empresa, el cese temporal del servicio responde a labores de mantenimiento preventivo para seguir garantizando la continuidad del suministro y evitar averías futuras en la red eléctrica distribuida en diversos puntos de la capital y del primero puerto del Perú.

Ante esta interrupción temporal del servicio de luz, insta a sus usuarios a comprender la situación y tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad por determinadas horas.

Distritos afectados por corte de luz el 20 de julio

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para el 20 y 21 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados este lunes:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Asoc. de Vivienda Israel Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.

En Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m. en Av. de la Emancipación cdras. 3, 4, Av. Tacna cdra. 4, Jr. Cailloma cdra. 5, Jr. Rufino Torrico cdra. 5.

Sin luz en Puente Piedra e Independencia: Estos sectores no contarán con el servicio desde las 8:00 a.m. del 20 de julio.

Zonas afectas por el corte de luz el 20 de julio.

En Carabayllo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Proyecto de Habilitación Urbana Ficus de Carabayllo VI Mz. C Lt. 3.

Sin luz el 21 de julio: Zonas de Lima y Callao y horarios afectados

La suspensión temporal del suministro eléctrico se desarrollará también el martes 21 de julio en estos distritos, zonas y calles de Lima y Callao:

Sin luz en SJL, Carabayllo y Los Olivos: La empresa reveló la lista de las zonas que no contarán con el servicio, así como los horarios en que se ejecutará la medida.

Sectores afectados y horario de corte y reposición del servicio eléctrico.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Saen Peña cdra. 6, Jr. Puno cdra. 1, calle Sucre cdra. 5, Jr. Zepita cdra. 2.

en Av. Saen Peña cdra. 6, Jr. Puno cdra. 1, calle Sucre cdra. 5, Jr. Zepita cdra. 2. Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Néstor Gambetta Km. 14.2, km 11, 5PS Capricornio 150 parcel. A-1.2.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Asoc. Prop. Viv. Las Viñas de Surco Oquendo Mz. F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, calle Fátima Mz. F15, F16, calle Filipinas Mz. F7, F6, F5, calle Ford Mz. F9, calle Formosa Mz. F8, F11, calle Frankfort Mz. F10, calle Freud Mz. F16, calle La Florida Mz. F5.

Pluz Perú reveló que más de cuatro distritos se verán afectados con el corte de luz programado para el lunes 20 y martes 21 de julio. Para evitar inconvenientes, instó a revisar la programación en canales oficiales y tomar medidas previsionales desde ya.