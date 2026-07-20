Corte de agua en Lima el 20 y 21 de julio: Lista de distritos afectados y horarios, según Sedapal

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua en Lima, según Sedapal. Conoce qué distritos se verán afectados y en qué horario se ejecutará la interrupción temporal del servicio, de acuerdo al último reporte compartido por la empresa estatal. ¿Tu zona está en la lista?

Motivo del corte de agua en Lima: Interrupción temporal

De acuerdo a Sedapal, el corte de agua se aplicará en horarios específicos según cada distrito afectado para los días lunes 20 y martes 21 de julio, por diversos trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutarán con el objetivo de seguir garantizando un servicio de calidad y mejorar la infraestructura de abastecimiento.

Ante el anuncio del corte temporal del recurso hídrico, la empresa instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado para aminorar el impacto de la interrupción. Es importante revisar el cronograma oficial para verificar si tu distrito o zona se encuentra dentro de las áreas afectadas.

Distritos afectados por corte de agua el 20 de julio

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal, así como interrupciones imprevistas, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos qué distritos se verán afectados con la medida este lunes 20 de julio:

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Horacio Zevallos Gámez Grupo L, A.H. Horacio Zevallos Gámez Grupo J, A.H. Horacio Zevallos Gámez Grupo M, A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. El Remanso de Santa Clara. Cuadrante: Urb. El Remanso, Asoc. Viv. Niño Jesús 3ra etapa, A.H. 2 de Mayo, Asoc. Viv. Las Brisas, Asoc. Viv. 6 de Diciembre, Habilitación urbana Del Pilar.

En Comas

Zonas sin servicio temporal de agua potable.

En San Juan de Lurigancho

Sectores de SJL que se verán afectados el lunes.

En Pachacámac

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. Fundo Mama Sicilia, Asoc. Las Viñas, Centro Poblado Rural Matamoros, Pueblo Pachacámac.

En Callao

Desde las 12:24 a.m. hasta las 6:40 a.m. en Asoc. Santa Rosa. Afecta al sector 116.

Lista de zonas sin agua el 21 de julio: Horario del corte temporal

Asimismo, Sedapal precisó en su comunicado qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua de forma temporal programado para el martes 21 de julio:

En San Juan de Lurigancho

Sin servicio temporal de agua en SJL.

En Lurín

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. 19 de Julio, A.H. San Camilo, A.H. Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra etapa. A.H. Príncipe de Asturias grupo F, UPIS (Unidad Popular de Interés Social) San José.

En Ate

Interrupción del servicio de agua en Ate el 21 de julio.

Sin servicio en Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Pinar. Cuadrante: Panamericana Norte, Av. Gerardo Unger, Av. Los Ángeles, calle 5, Av. Collique, Av. Porvenir, Av. Micaela Bastidas, Av. Río Tambo.

Sedapal también pone a la disposición de sus usuarios, el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma del corte de agua programado para el 20 y 21 de julio. Más de cuatro distritos de Lima se verán afectados.