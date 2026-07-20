Evacuaciones aeromédicas permitieron salvar 46 pacientes críticos en lo que va del 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, en lo que va del 2026, se realizaron 42 evacuaciones aeromédicas que permitieron trasladar con éxito a 46 pacientes en estado crítico hacia hospitales de mayor complejidad.

Entre los casos más recientes figura el de una niña de un año con graves quemaduras, quien fue llevada de emergencia desde Tarapoto hasta Lima para recibir atención especializada.

Atención que salva vidas

La menor presentaba quemaduras de tercer grado en entre el 50 % y el 59 % de su cuerpo, por lo que fue derivada desde el Hospital II Tarapoto al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja.

Su traslado correspondió a la evacuación aeromédica número 46 y fue coordinado por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS).

De acuerdo con el Minsa, estos operativos permiten que pacientes cuya condición pone en riesgo su vida puedan acceder rápidamente a centros médicos con mayor capacidad resolutiva. Del total de personas evacuadas este año, 28 corresponden a recién nacidos y niños.

Las evacuaciones se efectuaron desde diversas regiones del país, entre ellas Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali, facilitando el acceso oportuno a tratamientos que no estaban disponibles en sus lugares de origen.

Desde 2018, la FAP y el SIS han concretado 1019 vuelos aeromédicos, trasladando a 1323 pacientes en todo el país. (Difusión)

Trabajo articulado y preparado

Cada traslado es resultado de la coordinación entre la Central de Emergencias del SAMU, los establecimientos de salud involucrados, la Fuerza Aérea del Perú y el Seguro Integral de Salud.

Este trabajo conjunto permite organizar la referencia de pacientes críticos bajo estrictos protocolos de seguridad y con monitoreo médico permanente durante todo el vuelo.

Las aeronaves utilizadas para estas misiones cuentan con equipamiento similar al de una unidad de cuidados intensivos, además de tecnología biomédica y personal especializado encargado de mantener estables a los pacientes hasta su llegada al hospital de destino.

Desde la firma del convenio entre el SAMU, el SIS y la FAP en 2018, se han concretado 1,019 vuelos aeromédicos, gracias a los cuales 1,323 pacientes fueron trasladados a establecimientos especializados en distintas regiones del país.

Con estos resultados, el Ministerio de Salud resaltó que las evacuaciones aeromédicas continúan consolidándose como una herramienta clave para responder a emergencias de alta complejidad, permitiendo que más peruanos accedan a atención especializada de manera rápida y aumentando sus posibilidades de recuperación.