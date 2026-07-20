Fuerte fenómeno climatológico se registrará en nueve regiones de la costa desde el 21 de julio: Esto dice el Senamhi

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, el incremento de la velocidad del viento en toda la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 287, este acontecimiento se registrará desde la 10:00 a. m. del martes 21 hasta las 11:59 p. m. del jueves 23 de julio en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Moquegua.

Este fenómeno de moderada a fuerte intensidad que se registrará en la costa podría generar el levantamiento de polvo y arena, principalmente en el departamento de Ica, donde se espera una reducción significativa de la visibilidad horizontal.

Además, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente prevé cobertura nubosa con niebla/neblina y lloviznas ligeras en sectores cercanos al litoral durante la noche, madrugada y las primeras horas de la mañana.

Para los días en mención se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 35 km/h en la costa centro, por encima de los 22 km/h en la costa sur y valores cercanos a los 35 km/h en la costa de Ica.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 21 al 23 de julio, se espera el incremento de viento en la #Costa.



✅ Se prevén vientos con velocidades próximas a los 35km/h



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"Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo", advierte en su aviso.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.