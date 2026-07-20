Menor de 8 años pierde la vida tras recibir impacto de bala durante intervención policial en Huacho

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un menor de 8 años falleció tras recibir el impacto de una bala durante una intervención policial en Huacho. El caso es investigado por las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Menor pierde la vida tras impacto de bala en Huacho

De acuerdo a información recogida por un equipo de Exitosa, el niño perdió la vida luego de permanecer en estado crítico en un hospital de Lima a raíz del impacto de bala del cual fue víctima.

Según la denuncia presentada por su madre, ella, su hijo, su pareja y una amiga viajaban a bordo de una mototaxi luego de acudir a una feria, Sucede que el vehículo menor aparentemente se volcó sobre la avenida Mercedes Indacochea.

Y los testigos reportan que de pronto el vehículo fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras un presunto intento de evadir un operativo situación que culminó en el citado accidente de tránsito.

Además, la mujer manifestó que posteriormente a la intervención policial uno de los agentes efectuó un disparo por circunstancias que se encuentran pendientes para ser investigadas.

Menor de edad fue trasladado a un centro de salud capitalino

Lamentablemente, el proyectil terminó por caer en la cabeza del infante. En primer fue trasladado al Hospital Regional de Huacho para que reciba atención médica inmediata, pero debido a la gravedad de su lesión fue derivado al Hospital Pediátrico de La Victoria.

Pese a los esfuerzos del personal de la salud, sus heridas resultaron fatídicas hasta tal punto de confirmarse su deceso. Por su parte, la familia del menor relató que el niño fallecido sangraba profusamente y permanecía inconsciente tras el disparo.

Cabe señalar que, el deceso del menor de edad ha causado gran conmoción en la comunidad educativa a la cual asistía llamada 'Pasitos de Jesús' en el distrito de Hualmay, donde cursaba primaria. Tanto compañeros como profesores han expresado su pesar y junto a los familiares del niño han pedido que se esclarezca el hecho.

Los deudos han exigido que se lleve a cabo una pesquisa exhaustiva con la finalidad de que se establezca si es que existió o no irregularidades o en todo caso algún exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

En conclusión, un menor de edad perdió la vida al recibir un impacto de bala tras una intervención policial en Huacho. Por ahora, el caso viene siendo investigado por las autoridades con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.