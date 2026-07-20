Cercado de Lima: Menor de 7 años cae de cabeza tras caer de un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una tarde de diversión familiar terminó en una auténtica pesadilla. Una menor de siete años permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) tras sufrir un grave accidente en un juego inflable en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Cercado de Lima.

¿Cómo sucedió el accidente?

Según quedó registrado en videos grabados por los propios familiares, el accidente ocurrió cuando la menor acudió al recinto junto con su madre y otros compañeros de colegio.

La menor se encontraba recostada sobre una bolsa de aire dentro del área de juegos inflables cuando otro menor saltó sobre la estructura y mandó a "volar" a la menor hasta que cayera afuera del área de seguridad, impactándose gravemente contra el piso.

La madre denunció que, en el momento del accidente, no había personal capacitado para brindar auxilio inmediato ni llamar a una ambulancia de forma oportuna. Añadió que la asistencia médica demoró entre cinco y diez minutos en llegar al lugar.

El equipo de emergencia trasladó a la menor al Instituto Nacional de Salud del Niño debido a la gravedad de las lesiones. La niña fue sometida a dos cirugías de alto riesgo, incluida una operación de seis horas para tratar un coágulo en la cabeza.

Clausuran el juego del parque

A través de un comunicado oficial, el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) lamentó el suceso y expresó su solidaridad con la familia de la menor.

La institución aseguró que el personal asistencial del parque brindó los primeros auxilios y coordinó con el Cuerpo General de Bomberos para el traslado inmediato de la víctima al Hospital del Niño.

Debido al grave accidente, Serpar dispuso la suspensión inmediata de las operaciones de la atracción operada por la concesionaria Joy Zone mientras dure el proceso de investigación. Sin embargo, aclararon que el resto del circuito de fuentes de agua continúa operando y atendiendo al público en su horario habitual.

Tras ello, ha provocado la indignación de los usuarios y comités de padres de familia presentes, quienes cuestionaron las licencias de funcionamiento y las certificaciones de Defensa Civil otorgadas para la operación de estas estructuras en espacios públicos masivos.

Mientras las autoridades investigan las circunstancias del accidente, la menor continúa recibiendo atención médica especializada. El caso ha reavivado el debate sobre las medidas de seguridad y la supervisión en los juegos inflables de espacios públicos.