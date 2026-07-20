Contra la minería ilegal: Pérdidas de mercurio deberán ser reportadas a la SUNAT en 24 horas

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha dispuesto nuevas reglas para el control de insumos químicos vinculados a la minería, endureciendo los plazos y la fiscalización.

Entre las medidas más relevantes figura la obligación de reportar pérdidas o derrames de mercurio en un plazo máximo de 24 horas, bajo carácter de declaración jurada. La norma, que entra en vigencia el 1 de septiembre de 2026, busca cerrar espacios a la informalidad y combatir la minería ilegal, que utiliza estos insumos para procesos de extracción clandestinos.

El nuevo régimen de control

La resolución desarrolla los artículos 8 y 9 de la Ley N° 32412 y establece un sistema digitalizado de registro. Los usuarios deberán presentar un inventario inicial, registrar diariamente ingresos, egresos, producción, uso y transporte de insumos, y consolidar toda la información en una declaración mensual.

Incluso si no hubo operaciones, la obligación de informar se mantiene . La SUNAT exige que cualquier pérdida, derrame, excedente o desmedro sea comunicado en un plazo máximo de un día calendario desde que se detecta , con carácter de declaración jurada y sin posibilidad de rectificación posterior.

Resolución entra en vigencia desde el 1 de septiembre.

La obligación de reportar pérdidas de mercurio en 24 horas coloca a las empresas bajo un régimen de vigilancia inmediata. En la práctica, cualquier incidente debe ser documentado y comunicado, lo que permitirá a la SUNAT cruzar datos con inventarios y operaciones para detectar inconsistencias.

El control se extiende también al cianuro y otros insumos críticos, reforzando la trazabilidad y limitando la posibilidad de desvío hacia circuitos ilegales. La norma obliga además a conservar registros por cuatro años, lo que garantiza un seguimiento prolongado de las operaciones.

Frenar la minería ilegal

La minería ilegal en Perú mueve miles de millones de dólares al año y utiliza insumos como mercurio y cianuro para procesar oro en zonas de la Amazonía y corredores mineros. El impacto ambiental es devastador, con contaminación de ríos y suelos que afectan comunidades enteras.

El Reinfo, creado como régimen excepcional de formalización, apenas logró que un porcentaje mínimo de inscritos se formalice, lo que ha generado críticas sobre su efectividad. En este escenario, la SUNAT asume un rol clave en el control de insumos, complementando las acciones del Ministerio de Energía y Minas y de la Policía Nacional.

La resolución de la SUNAT marca un endurecimiento del control sobre insumos químicos críticos. En un país donde la minería ilegal sigue siendo motor de economías clandestinas y fuente de graves impactos ambientales, la medida representa un paso decisivo hacia un control más estricto y transparente.