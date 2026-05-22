Corte de LUZ en Lima y Callao el 23 de mayo: Lista de distritos afectados y horario de suspensión

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz el 23 de mayo sorprenderá a los vecinos de Lima y Callao. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión del servicio eléctrico y en qué horario, según el último reporte de Pluz Energía Perú. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de luz el 23 de mayo: Motivo de suspensión temporal

Pluz Energía Perú anunció un nuevo corte de luz prgoramado para el sábado 23 de mayo debido a que ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar el sistema eléctrico en diversos sectores de la capital con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad del suministro energético.

Las actividades se realizarán en rangos horarios específicos, lo que podría afectar manzanas o urbanizaciones focalizadas y no a la totalidad de las jurisdicciones. En ese marco, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad el sábado, además de tener comprensión por la situación.

"Para mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizamos trabajos de mantenimiento programados. Por ello, el suministro se suspenderá temporalmente en las fechas y horarios indicados. Gracias por su comprensión", se lee en el anuncio de Pluz Energía Perú, resaltando que los horarios del corte pueden variar.

Distritos sin luz en Lima y Callao: Zonas y horarios de suspensión

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, se precisó que el corte de luz este 23 de mayo se desarrollará en las siguientes zonas y distritos de Lima y Callao, de acuerdo al cronograma que puedes verificar en este ENLACE:

Sin luz en el Rímac

Desde las 00:00 hasta las 10:00 p.m. en Av. Samuel Alcázar cdras. 1, 2, Av. Guardia Republicana cdra. 2, Av. La Capilla cdra. 3, Av. Prolongación Tacna cdras. 2, 6, 7, A.H.M. Tacna Mzs. H, I, J, K, L, M, N, P.J. Leoncio Prado Mzs. E, E1, F, F1,I, J, K, LL1, M1, N1, O1, P.J. Huerta Sta. Rosa Mzs. B, C, D, E, Huerta El Pedregal Mzs. N, O , A.H. Jardín Britania Mzs. G, N, Q, R, S, A.H. Sta. Rosa de Lima Mzs. A, B, C, D, E.

Corte del servicio en Breña

Jr. Aguarico cdra. 14, Jr. Aguarico C/Jr. Orbegoso, Jr. Gral. Luis José Orbegoso cdras. 6, 7, 8, calle Huancabamba cdras. 14, 15, Jr. Castrovirreyna cdras. 7, 8, Jr. Pucallpa cdra. 1, Jr. Justo García Robledo cdra. 1.

En el Callao

Desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Ca. Las Begonias C/ Alejandro Bertello S/N.

Recomendaciones ante el corte de luz el 23 de mayo

Ante un corte de luz, se aconseja tener en cuenta los siguientes consejos como proteger tus equipos o desconectar tus electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje al regresar la energía. Entre otras recomendaciones están las que se detallan en la imagen:

Consejos para antes y después de la suspensión del servicio eléctrico.

Así que si pensabas usar electricidad este sábado 23 de mayo, primero revisa la lista de distritos que se verán afectados con el corte de luz programado en Lima y Callao, según el reporte de Pluz Energía Perú.