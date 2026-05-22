Hallan cadáver de hombre en San Martín de Porres: Fue arrojado desde un vehículo en la madrugada

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una calle del distrito de San Martín de Porres se halló el cadáver de un hombre que, de acuerdo a información preliminar, habría sido arrojado desde un vehículo en la madrugada.

Cadáver de hombre es hallado en San Martín de Porres

Durante la madrugada de este viernes, 22 de mayo, se ha encontrado el cuerpo sin vida de un varón, que yacía en la vereda cerca a una vivienda, en la urbanización Condevilla, cerca del óvalo José Granda.

Según información difundida por América Noticias, los vecinos de la zona señalaron que un auto fue el encargado de dejar el cadáver de la persona y procedió a retirarse con rumbo desconocido.

Además,gtestigos de este acontecimiento señalaron que el fallecido fue dejado de forma intempestiva previo a amanecer. Hay que mencionar que se constató que el agraviado no portaba documentos de identidad cuando fue hallado, por ese motivo aún no se ha podido conocer mayores datos de la víctima.

Policía Nacional se apersona al lugar de los hechos

Vale indicar que, el cuerpo pertenecería a un hombre de aproximadamente 45 años, quien permanece aún como NN. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) indicaron que ello se debe a que se encontró algún tipo de documento con el cual verificar quién era la víctima.

En paralelo, peritos de Criminalísitca se apersonaron hasta el lugar de los hechos, la urbanización Condevilla, para proceder con el inicio de las pesquisas correspondientes de acuerdo a ley.

Acerca de ello, personal policial detalló que el occiso portaba una indumentaria de civil y que su contextura física corresponde con la edad aproximada que estiman podría tener, según los exámenes visuales. Cabe señalar que, los vecinos de la zona manifestaron sentirse preocupados por el hallazgo por lo que han pedido que haya mayor resguardo en esta parte del distrito de San Martín de Porres.

Posteriormente, las autoridades derivaron el cadáver a la Morgue Central para determinar las causas exactas del deceso mediante la necropsia respectiva. Ahora, el Ministerio Público coordinará con la comisaría de Condevilla para llevar a cabo el seguimiento de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad

Es así que, en la madrugada de este viernes 22 de mayo en la urbanización Condevilla, cerca al óvalo José Granda, en el distrito de San Martín de Porres, se halló el cuerpo sin vida de un hombre que yacía en una vereda cerca a una vivienda. De acuerdo al reporte de vecinos el cadáver habría sido arrojado por un auto que se dio a la fuga.