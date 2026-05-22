Costa Verde: Vehículo estrella violentamente contra un poste generando intenso tráfico con sentido a Chorrillos

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos personas resultaron heridas luego que se registrara un aparatoso accidente de tránsito en la Costa Verde en el distrito de Magdalena. A la altura de la bajada de Sucre, con sentido hacia Chorrillos, el auto blanco impactó contra un poste dejando afectados al piloto y copiloto.

Aparatoso accidente en la Costa Verde genera intenso tráfico

Al rededor de las 4:30 de la mañana, el vehículo modelo station wagon de placa B4J-212 habría perdido el control del vehículo chocando contra este poste. El impacto fue tan violento que la unidad terminó completamente destrozada y en sentido contrario al carril que transitaba.

De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú y unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron a la escena del accidente para atender a los dos afectados. Incluso, los hombres de rojo tuvieron que cortar el techo de la unidad para poder sacar a las dos personas que se encontraban al interior quienes no sufrieron heridas de consideración.

Ambos fueron trasladados a la clínica Javier Prado donde viene recibiendo la atención médica correspondiente. Además, el vehículo tuvo que ser pegado hacia la berma central para no afectar el flujo del resto de vehículos. Pese a ello, solo dos de los tres carriles se encuentran habilitados.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido luego de que un vehículo perdiera el control e impactara contra un poste. Los afectados fueron trasladados al centro de salud más cercano, mientras que la unidad continúa en la zona,... pic.twitter.com/Au5Nxsv5TI — Exitosa Noticias (@exitosape) May 22, 2026

Lamentablemente, el auto siniestrado continúa en el lugar por lo que se reporta una larga cola de vehículos que buscan llegar a sus respectivos destinos. Como se saben, el Circuito de Playas es una de las arterias principales de la capital, especialmente en hora punta.

Furgón se despista a la altura de Miraflores

Es importante precisar que este es el segundo accidente de tránsito en la Costa Verde en los últimos 10 días. El pasado 13 de mayo, en horas de la mañana, un furgón se despistó a la altura de Miraflores por, aparentemente haber circulado a excesiva velocidad.