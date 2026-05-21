¡Cifra alarmante! Más de 78 mil detenidos se registraron en el país solo en el primer trimestre de 2026

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una publicación en sus canales oficiales, el Ministerio Público comunicó las cifras alarmantes de un estudio realizado por Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados (RENADESPPLE) en el que se encontraron más de 78 mil detenidos solamente en el primer trimestre del año.

Información que arrojó el estudio acerca los primeros tres meses del año

Dentro del estudio realizado por RENADESPPLE, se encontró durante el primer trimestre del 2026 exactamente 78 301 personas detenidas en todo el territorio nacional. Este reporte revela que las extorsiones es una problemática que se encuentra en incremento frente a las cifras del año anterior.

🚨 Durante el primer trimestre del 2026, el Ministerio Público logró que se concreten un total de 78 301 detenciones a nivel nacional, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva - RENADESPPLE.



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En ese sentido, los principales motivos de detención a los ciudadanos en todo el país son: flagrancia, requisitoriados y detención preliminar. Incluso, dentro del ranking publicado, el lugar con más intervenciones fue Lambayeque con 7447, en segundo puesto se encuentra Junín con 5974 y en tercer lugar Lima Centro con 5622.

Extorsión es el delito más alarmante en lo que va del año

Uno de los delitos que favorecen la inseguridad ciudadana que más alarma genera actualmente es la extorsión, que se encuentra en primer puesto. De acuerdo con el informe del Renadespple, durante el primer trimestre se registraron 687 detenciones vinculadas a este delito a nivel nacional, superando las cifras reportadas en el mismo periodo del 2025.

En la segmentación de detenidos por edad y género, la investigación concluyó que el mayor porcentaje de detenidos tienen edades entre 18 a 27 años con 21 222 personas. Esto afirmaría que son los adultos jóvenes los principales implicados en actividades delictivas.

Asimismo, en cuestiones de género los hombres superan por una gran cantidad a las mujeres. Según la data, 69 958 sería la cantidad de detenidos el género masculino y del género femenino abarcarían 8343.

Adolescentes han sido tomados en cuenta en el estudio

El informe también reveló que durante el primer trimestre del 2026 se realizaron 1558 intervenciones a adolescentes infractores. Incluso, según las autoridades, la mayoría de estos casos está relacionada con delitos patrimoniales, es decir, relacionados con hurto y robo agravado, una serie de situaciones que continúan generando preocupación por la participación de menores de edad en hechos delictivos en el territorio nacional.

Finalmente, esta información permite que la población pueda mantenerse actualizada sobre los procesos que se realizan en la fiscalía en el país teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido en lo que va del año.