Pueblo Libre: Capturan a extorsionadores que estarían involucrados en asesinato de chofer en el Callao

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La lucha contra las extorsiones en el transporte público sumó un nuevo golpe esta madrugada, luego de que agentes de la Policía Nacional capturaran a dos presuntos delincuentes que estarían involucrados en el asesinato de un conductor ocurrido el pasado 19 de mayo en el Callao. Los detenidos integrarían una peligrosa banda criminal dedicada a amenazar y cobrar cupos a transportistas.

Capturan a presuntos extorsionadores

La víctima, identificada como Alan Rojas Villacorta, de 47 años, fue asesinaoa a balazos cuando trabajaba a bordo de su combi recogiendo pasajeros en el cruce de la avenida Miguel Grau con el jirón Contraalmirante, cerca de las seis de la mañana. Según las investigaciones, dos sicarios llegaron a bordo de un vehículo y abrieron fuego contra el conductor, generando terror entre los pasajeros y vecinos de la zona.

El coronel Edwin Méndez Quilca, quien estuvo a cargo del operativo, informó que los detenidos fueron identificados como Miguel Junior Prieto Villalobos, de 41 años, y Jesús Marín Piña, de 28. Ambos fueron intervenidos dentro de un automóvil estacionado en el cruce de la avenida La Marina con la calle Tallar, en Pueblo Libre. La Policía sospecha que dicha unidad habría sido utilizada para ejecutar el crimen contra el transportista chalaco.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los intervenidos pertenecerían a la organización criminal 'Los Malandros', dedicada a extorsionar a conductores de combis. La modalidad consistía en exigir pagos diarios de entre 20 y 30 soles a cambio de permitirles trabajar "con tranquilidad" y evitar atentados contra sus vidas o vehículos.

🔴🔵 Pueblo Libre: Capturan a dos presuntos extorsionadores vinculados al asesinato de un conductor en el Callao.



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El coronel Méndez también precisó que, durante un megaoperativo simultáneo realizado en Bellavista, se logró capturar a otro presunto integrante de la misma banda criminal. Durante la intervención se incautó un arma de fuego, un celular con mensajes extorsivos dirigidos a transportistas y registros de transferencias mediante Yape. Todos los detenidos fueron trasladados a la Depincri del Callao, donde continuarán las diligencias e investigaciones correspondientes.

Como se sabe, la ola de asesinatos, extorsiones y ataques contra transportistas sigue causando preocupación en Lima y Callao. Bandas criminales continúan cobrando cupos a conductores de combis y colectivos, generando miedo entre trabajadores que diariamente arriesgan sus vidas para llevar sustento a sus hogares en medio de una creciente inseguridad ciudadana.

La captura de los presuntos implicados representa un avance en la investigación por el asesinato de Alan Rojas Villacorta. No obstante, familiares y compañeros esperan que las autoridades continúen las diligencias y sancionen a todos los responsables, para evitar que más transportistas sean víctimas de la violencia y las extorsiones criminales.