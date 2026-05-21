Carlos Bruce: SUNAFIL inspeccionará a la Municipalidad de Surco tras video de pistola eléctrica contra asesor

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La polémica generada por el video en el que el alcalde de Surco, Carlos Bruce, aparece disparando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio dentro de una oficina, sumó un nuevo capítulo este jueves.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) anunció que iniciará una inspección para verificar los hechos y determinar si se vulneraron derechos laborales en el incidente.

Alcalde de Surco usa Taser en asesor

El material audiovisual difundido en redes sociales muestra al burgomaestre utilizando un dispositivo taser contra su asesor, quien cae al suelo ante la descarga, mientras testigos observan la escena entre risas.

Bruce aseguró que se trató de una dinámica voluntaria y sin riesgo real, vinculada a la reciente entrega de pistolas eléctricas al Serenazgo de Surco. Sin embargo, la difusión del video generó críticas sobre el uso de este tipo de armas en un contexto privado y laboral.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El alcalde de Surco, Carlos Bruce, protagonizó una tensa situación al poner a prueba una pistola eléctrica junto a uno de sus asesores. Tras la difusión de las imágenes, la autoridad edil aclaró que la demostración se realizó bajo control y... pic.twitter.com/DneRvXk4yF — Exitosa Noticias (@exitosape) May 21, 2026

Rol de SUNAFIL

La SUNAFIL, organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, tiene como función principal fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.

En este caso, la entidad deberá verificar si el hecho constituye una infracción a dicha normativa, ya sea por exposición indebida a riesgos, vulneración de la integridad física de un trabajador o incumplimiento de protocolos de seguridad. La intervención busca determinar responsabilidades y garantizar que no se repitan situaciones similares en espacios laborales.

🔴 #Sunafilnforma:

✅ Ante el video difundido en redes sociales en el que el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce Montes de Oca, utiliza una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio Carranza dentro de una oficina, la Intendencia de Lima Metropolitana emitió una... pic.twitter.com/0TiWer2DHj — SUNAFIL PERÚ 🔎 (@SunafilPeru) May 21, 2026

El alcalde Bruce había presentado días antes la incorporación de 150 pistolas taser y cámaras corporales para el Serenazgo, destacando que se trataba de dispositivos no letales diseñados para incapacitar temporalmente a personas en casos de delitos urbanos. El video, sin embargo, mostró un uso fuera de contexto, lo que provocó preocupación sobre responsabilidad de las autoridades en su manejo.

Mientras la Municipalidad de Surco no emitió un comunicado oficial, la intervención de SUNAFIL marca un giro institucional en el caso. El organismo evaluará si el incidente vulnera la normativa laboral y si corresponde aplicar sanciones.

El caso refleja la importancia de garantizar entornos laborales seguros y libres de riesgos innecesarios. Más allá de la explicación del alcalde, el organismo fiscalizador deberá determinar si se vulneraron derechos y si corresponde sancionar a la Municipalidad de Surco.

El episodio, que comenzó como un video viral, se ha convertido en un asunto institucional serio que pone en debate el uso de armas no letales y la responsabilidad de las autoridades en la protección de sus trabajadores.