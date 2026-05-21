Carlos Bruce: SUNAFIL inspeccionará a la Municipalidad de Surco tras video de pistola eléctrica contra asesor

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/05/2026
La polémica generada por el video en el que el alcalde de Surco, Carlos Bruce, aparece disparando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio dentro de una oficina, sumó un nuevo capítulo este jueves.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) anunció que iniciará una inspección para verificar los hechos y determinar si se vulneraron derechos laborales en el incidente.
Alcalde de Surco usa Taser en asesor
El material audiovisual difundido en redes sociales muestra al burgomaestre utilizando un dispositivo taser contra su asesor, quien cae al suelo ante la descarga, mientras testigos observan la escena entre risas.
Bruce aseguró que se trató de una dinámica voluntaria y sin riesgo real, vinculada a la reciente entrega de pistolas eléctricas al Serenazgo de Surco. Sin embargo, la difusión del video generó críticas sobre el uso de este tipo de armas en un contexto privado y laboral.
Rol de SUNAFIL
La SUNAFIL, organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, tiene como función principal fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.
En este caso, la entidad deberá verificar si el hecho constituye una infracción a dicha normativa, ya sea por exposición indebida a riesgos, vulneración de la integridad física de un trabajador o incumplimiento de protocolos de seguridad. La intervención busca determinar responsabilidades y garantizar que no se repitan situaciones similares en espacios laborales.
El alcalde Bruce había presentado días antes la incorporación de 150 pistolas taser y cámaras corporales para el Serenazgo, destacando que se trataba de dispositivos no letales diseñados para incapacitar temporalmente a personas en casos de delitos urbanos. El video, sin embargo, mostró un uso fuera de contexto, lo que provocó preocupación sobre responsabilidad de las autoridades en su manejo.
Mientras la Municipalidad de Surco no emitió un comunicado oficial, la intervención de SUNAFIL marca un giro institucional en el caso. El organismo evaluará si el incidente vulnera la normativa laboral y si corresponde aplicar sanciones.
El caso refleja la importancia de garantizar entornos laborales seguros y libres de riesgos innecesarios. Más allá de la explicación del alcalde, el organismo fiscalizador deberá determinar si se vulneraron derechos y si corresponde sancionar a la Municipalidad de Surco.
El episodio, que comenzó como un video viral, se ha convertido en un asunto institucional serio que pone en debate el uso de armas no letales y la responsabilidad de las autoridades en la protección de sus trabajadores.