Sedapal anuncia corte de agua el 23 de mayo: ¿Qué distritos se verán afectados y en qué horario?

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua fue programado para el 23 de mayo, según Sedapal. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión temporal del servicio y en qué horario para tomar medidas previsionales.

Corte de agua en Lima el 23 de mayo: Motivo de suspensión

Sedapal detalló, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que el corte de agua el 23 de mayo en diversos distritos de la capital se derberá a una serie de trabajos de mantenimiento que se deberán ejecutar ese día con el objetivo de garantizar la calidad del recurso y evitar averías futuras en el suministro.

La empresa estatal recuerda a los usuarios que la suspensión será localizada y temporal, es decir no será en todo Lima Mewtropolitana, sino en determinados sectores. En ese marco, instó a la ciudadanía tomar medidas previsionales como el almacenamiento desde ya del agua potable para usarlo durante la restricción.

Para los ciudadanos que detecten una baja presión o la falta del recurso en sus viviendas durante el fin de semana, Sedapal pone a disposición sus herramientas digitales y telefónicas de atención al cliente, entre ellos, el Aquafono (01) 317-8000 para que con el número de su suministro pidan mayor información a Sedapal.

Distritos y zonas afectadas: Cronograma de Sedapal

A continuación, revisa el cronograma oficial de Sedapal donde se detallan, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, los distritos afectados, los horarios establecidos y los sectores específicos que se quedarán sin agua de forma temporal el sábado 23 de mayo:

Sin agua en el Rímac

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Áreas afectadas: A.H. Cerro Palomares, Barrio Santa Rosa, P.J. Los Ángeles. Sector 203.

Horario de suspensión: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Corte en Lurigancho

Horario de suspensión: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Zonas afectadas: Urb. Mirasol de Huampaní 4ta etapa.

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Recomendaciones ante el corte de agua en Lima

Siempre es ideal mantener una reserva mínima de agua potable en el hogar para cubrir necesidades esenciales de aseo y alimentación ante cualquier eventualidad imprevista en la red pública. Ante el anuncio del corte del recurso hídrico para el sábado 23 de mayo, puedes revisar el siguiente LINK y tomar los siguientes consejos:

Consejos ante un corte de agua.

Así que ante de hacer uso del recurso hídrico en casa el 23 de mayo, ten en cuenta primero la lista que Sedapal dio a conocer sobre qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el sábado.