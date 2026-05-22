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Restricción parcial

Sedapal anuncia corte de agua el 23 de mayo: ¿Qué distritos se verán afectados y en qué horario?

Corte de agua sorprenderá a los vecinos de Lima el 23 de mayo. Sedapal reveló qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio el sábado y en qué horario.

Corte de agua en Lima el 23 de mayo.
Corte de agua en Lima el 23 de mayo. (Generado con IA)

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/05/2026

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Corte de agua fue programado para el 23 de mayo, según Sedapal. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión temporal del servicio y en qué horario para tomar medidas previsionales.

Corte de agua en Lima el 23 de mayo: Motivo de suspensión

Sedapal detalló, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que el corte de agua el 23 de mayo en diversos distritos de la capital se derberá a una serie de trabajos de mantenimiento que se deberán ejecutar ese día con el objetivo de garantizar la calidad del recurso y evitar averías futuras en el suministro.

La empresa estatal recuerda a los usuarios que la suspensión será localizada y temporal, es decir no será en todo Lima Mewtropolitana, sino en determinados sectores. En ese marco, instó a la ciudadanía tomar medidas previsionales como el almacenamiento desde ya del agua potable para usarlo durante la restricción.

Para los ciudadanos que detecten una baja presión o la falta del recurso en sus viviendas durante el fin de semana, Sedapal pone a disposición sus herramientas digitales y telefónicas de atención al cliente, entre ellos, el Aquafono (01) 317-8000 para que con el número de su suministro pidan mayor información a Sedapal.

Distritos y zonas afectadas: Cronograma de Sedapal

A continuación, revisa el cronograma oficial de Sedapal donde se detallan, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, los distritos afectados, los horarios establecidos y los sectores específicos que se quedarán sin agua de forma temporal el sábado 23 de mayo:

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Sin agua en el Rímac

  • Motivo del corte: Limpieza de reservorio.
  • Áreas afectadas: A.H. Cerro Palomares, Barrio Santa Rosa, P.J. Los Ángeles. Sector 203.
  • Horario de suspensión: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Corte en Lurigancho

  • Horario de suspensión: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Urb. Mirasol de Huampaní 4ta etapa.
  • Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Recomendaciones ante el corte de agua en Lima

Siempre es ideal mantener una reserva mínima de agua potable en el hogar para cubrir necesidades esenciales de aseo y alimentación ante cualquier eventualidad imprevista en la red pública. Ante el anuncio del corte del recurso hídrico para el sábado 23 de mayo, puedes revisar el siguiente LINK y tomar los siguientes consejos:

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Recomendaciones ante un corte de agua.
Consejos ante un corte de agua.

Así que ante de hacer uso del recurso hídrico en casa el 23 de mayo, ten en cuenta primero la lista que Sedapal dio a conocer sobre qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el sábado.

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